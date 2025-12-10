TRAGEDIA: Después de perder a 2 de sus hijos, ganador de 3 Super Bowl nuevamente de LUTO por MUERTE de su hija

Esta mañana del 10 de diciembre ha trascendido a nivel internacional una terrible noticia: Kevin Faulk, exjugador leyenda de la NFL, está de luto por la muerte de su hija Tanasha, de 30 años. Es la tercera vez que una tragedia así ocurre en su familia, pues anteriormente sufrió la pérdida de una hija y un hijo.

Kevin Faulk jugó por 13 temporadas con los Patriots de Nueva Inglaterra, y ganó tres juegos de Super Bowl en el equipo liderado por Tom Brady , en 2002, 2004 y 2005.

Muere Tanasha, la hija mayor de Kevin Faulk, ganador de 3 Super Bowl

Según se ha dado a conocer, el fallecimiento de Tanasha Faulk ocurrió el sábado 6 de diciembre en el hospital Oschner Lafayette General Medical Center de Luisiana. Hasta ahora no se conoce la causa de muerte, de acuerdo con Daily Mail.

Tanasha tenía 3 hijas, de las cuales hizo mención su obituario: "Ser su madre le trajo mucha alegría y estaba inmensamente orgullosa de verlas crecer y aprender". También se mencionó lo unida que era con su familia y lo comprometida que estaba con las celebraciones juntos a lo largo del año.

La tragedia de Latisha y Kevin Faulk, quienes han perdido 3 hijos

Latisha y Kevin Faulk han sido una pareja desde que estaban en la escuela secundaria y juntos han tenido 5 hijos. Sin embargo, han enfrentado la lamentable pérdida de 3 hijos. Antes del fallecimiento de Tanasha, en septiembre de 2021 murió su hija de 19 años, Kevione.

Tampoco se sabe cuál fue la causa de muerte de Kevione, quien estudiaba y trabajaba en el programa de futbol americano de la Universidad Estatal de Luisiana.

La pareja también tuvo un hijo llamado Kevin Jr., quien falleció siendo niño. Tienen dos hijos más, de nombres Kevin III y Tavion; actualmente el exjugador y Latisha viven en Baton Rouge, donde él funge como coach en su alma máter.

Quién es Kevin Faulk

Originario de Lafayette, Luisiana, y nacido en 1976, Kevin Faulk jugó sus 13 temporadas como jugador de la NFL en el equipo de los Patriots de Nueva Inglaterra; cuenta con tres anillos de Super Bowl correspondientes a las ediciones XXXVI, XXXVIII y XXXIX.

Su posición principal en los Patriotas fue como running back, pero se caracterizó por su versatilidad en el equipo comandado por el coach leyenda Bill Belichick.