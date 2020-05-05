¡MADRES! Antes de su día, les presentamos las mejores caídas del año para que las risas ilimitadas no falten.

Este 2020 muchas personas han aprovechado para probar nuevos talentos y habilidades, pero, como no todo sale siempre como lo planeado, aquí te presentamos aquellos videos que terminaron en un mega fail.

¡Checa estas caídas y diviértete al estilo de Fail Army!

Como cuando tu mamá trae las pilas muy recargadas. te pone a hacer ejercicio con sus rolas favoritas.

La trágica caída de Lele Pons nos preocupó a todos, pero, después de ver que estaba bien, todos pudimos reírnos del chanclazo que dio.

Nunca es tarde para aprender algo nuevo, bueno, tal vez el mismísimo Mike Tyson piense diferente…

- Oye mamá, voy a jugar.

- Oye mamá, mejor ya no.

Los elefantes son lo mejor de este mundo.... pic.twitter.com/TdIaNQfpfB — 𝕍 ϟ ℝ 𝔸 𝕃 ²⁴ᴴ (@Viral24H) February 28, 2020

Si creíste que las dominadas, eran algo fácil y seguro, entonces, no has visto este video…

La caída de este pug es lo más tierno que verás hoy.

¡No te pierdas al ejército más divertido de la televisión! Disfruta de Fail Army en la pantalla de Azteca 7.