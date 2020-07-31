¿Qué tan fan eres de “The Good Doctor”? Responde la prueba que el equipo médico preparó para encontrar a los 7 fans destacados de esta serie.

Si sufres con cada reto que enfrenta el doctor Shaun Murphy, si odiaste al doctor Meléndez por ser cruel, pero luego lo amaste porque te diste cuenta que es súper buena onda, y si te emocionaste con los casos más complicados que tuvieron un desenlace exitoso en el quirófano, entonces este quiz es para ti.

¡En azteca 7 estamos buscando a los fanáticos más destacados de “The Good Doctor”!

Durante esta semana no te pierdas ningún capítulo de estreno , en donde te vamos a dar una ayudadita para que demuestres qué tanto sabes de esta extraordinaria serie y el jueves 13 agosto responde la prueba que este famoso equipo de médicos tiene para ti.

¡Acompaña a Shaun Murphy en la pantalla de Azteca 7! Disfruta de "The Good Doctor" de lunes a jueves a las 7:00 PM.

¡Llegó tu momento! Esta es la oportunidad que tanto esperaste para demostrar que te la sabes de todas a todas, así que, pon atención y responde el siguiente quiz de “The Good Doctor”.