FOTO: Así fue el encuentro de George Lucas con Baby Yoda que volvió locos a los fans de Star Wars. ¡Qué tierno!

Luego de que terminara la primera temporada de la serie The Mandalorian, historia que muestra las aventuras de Mandaloriano y su compañero Baby Yoda, George Lucas se hizo tendencia al mostrar una inédita imagen.

Justamente, Baby Yoda ha demostrado ser uno de los personajes favoritos de la franquicia de Star Wars.

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Los fans de la saga están fascinados por la fotografía publicada por Jon Favreau, creador de la serie western espacial inspirada en la el universo Star Wars.

En la imagen se puede ver a George Lucas, creador de la historia, sosteniendo al muñeco de Baby Yoda.

La imagen bastó para que los seguidores de la franquicia se emocionaran y de inmediato comenzaran a especular sobre un posible trabajo entre Favreau y Lucas para la segunda temporada.

The Mandalorian rescata los orígenes de Star Wars, y los efectos especiales que se utilizan son cada vez tan avanzados que superan las precuelas como Star Wars: Episodio IV- A New Hope.

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