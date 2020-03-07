Fans de Grey’s Anatomy critican en redes sociales el polémico final del personaje de Alex Karev en la serie.

Gran revuelo causaron los fans de Greys Anatomy al criticar en redes sociales el polémico final que dieron en la serie al personaje de Alex Karev, interpretado por Justin Chambers.

Y es que tras conocerse la inesperada renuncia de uno de los personajes que, desde el inicio de la trama, ha sido fundamental para el desarrollo de los dramas y situaciones durante las 16 temporadas, los fans están muy molestos.

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Recordemos que la polémica noticia se conoció a través de un comunicado publicado por el actor a través de sus redes sociales, donde agradeció a los fans que lo acompañaron desde el inicio de la historia y reveló su dolor por darle fin a este emblemático personaje.

A medida que salgo de Grey’s Anatomy, quiero agradecer a la familia ABC, Shonda Rimes, los miembros originales del elenco Ellen Pompeo, Chandra Wilson y James Pickens, y al resto del increíble elenco y equipo, pasados y presentes, y, por supuesto, los fanáticos de un viaje extraordinario

Estoy tan enojada porque el personaje de Karev tuvo tanta evolución por años, para que al final le dieran una despedida de mierda . Él jamás dejaría a Jo y a Meredith de esa manera. Ese no es el Alex Karev que conocemos.#GreysAnatomy pic.twitter.com/ws71JCDaqF — mer 🌸 (@esvpm) March 6, 2020

(SPOILER ALERT) Finalmente el pasado jueves pudimos ver el capítulo de Grey’s Anatomy, donde muestran qué sucedió con el doctor Alex Karev, lo que dejó furiosos a los fanáticos, pues a muchos no les gustó la razón de la ausencia del cirujano.

Entro a Twitter a ponerme al tanto y me entero que Alex Karev dejó a Jo por Izzie... ¡POR IZZIE! Ella lo abandonóhace 10 años. #GreysAnatomy Ya termina la seria con dignidad Shonda Rhimes, ya no queda nadie. pic.twitter.com/PB6q9XVkqu — Eunice (@EuniCoGo) March 6, 2020

En este capítulo se ven las cartas escritas por Alex, las que envió a Meredith (Ellen Pompeo), Bailey (Chandra Wilson) y Jo (Camilla Luddington), donde explica que dejó Seattle para reconectar con su exesposa Izzie (Katherine Heighl), al darse cuenta que todavía la amaba.

Alex no le hubiera roto el corazón así a Jo, no la hubiera echo sufrir así. 💔

Hubiera preferido que lo mataran y así dejaran intacto su amor. 😭#GreysAnatomy pic.twitter.com/kFT6YyL5qF — Alexa Rosas 🖤 (@AlexaRosasbaby) March 6, 2020

Y esta no fue la única sorpresa, ya que en carta el cirujano reveló que se enteró que tenía dos hijos con ella, pues explica que cuando Izzie se fue hace más de diez años, dio a luz a gemelos usando los embriones que congelaron con Alex cuando ella estaba tratándose su cáncer.

Estoy harta de que Shonda te de un personaje, le agarres tanto cariño por casi 16 años y luego te lo quite DE LA PEOR MANERA. Alex Karev merecía otro final. #GreysAnatomy pic.twitter.com/PPqVWVK2Mw — Mariss R (@mrioscovian) March 6, 2020

Ella se llevó a los niños a vivir en una granja en Kansas sin contarle a Karev, hasta que él la llamó para apoyar a Meredith en su juicio; sin embargo, lo que dejó más molestos a los fans es que en este capítulo sólo se pudo escuchar la voz del personaje, por lo que criticaron dicho final en redes sociales.

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