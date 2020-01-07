Luis Miguel, la serie, revela quién le dará vida al cantante en la segunda temporada.

Tras unos meses de espera, por fin se reveló el teaser tráiler de la segunda temporada de 'Luis Miguel, la serie', así lo dio a conocer la cuenta oficial en Instagram de la producción.

A través de redes sociales, se puede observar una imagen completamente obscura y donde se lee la siguiente frase: "El momento más oscuro es justo antes de que salga El Sol".

Pero eso no fue todo, posteriormente, se reveló un video de Diego Boneta cantando el tema 'Como es posible que a mi lado', manifestando que nuevamente el actor mexicano sería el encargado de darle vida a Luis Miguel.

A pesar de que mucho se había hablado sobre la participación de Diego Boneta en la segunda temporada de la producción, por fin se esclareció que el actor sí seguiría presente en el proyecto.