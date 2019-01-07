¡Para que vean! Esto demuestra que la champagne no es para todos... Miren todo lo que le pasó a esta inocente jovencita cuando abrió una botella.
A esta chava no sólo se le cayó la champagne y se le regó toda… si no que su fail se convirtió en todo un ESPECTÁCULO.
Llegan momentos en la vida en los que te dan ganas de lucirte en la reunión, y pues, si hay champagne, hay que demostrar el nivel.
Y así, es como aprendimos qué es lo que NO se debe hacer a la hora de abrir una botella.
¡Si no me creen, mírenlo ustedes mismos!
View this post on Instagram #goinginto2019like . . . #NextLevelBartending to get featured .! @hillaabrahamson @nextlevelbartending . . . #champagne #champagnepapi #fun#happyfriday#alcohol#cocktails #booze #mixology #libations #mix #mixing #imbibegram #happyhour #photooftheday #feedfeed #cocktail #thirsty #drinkstagram #bartender #artofdrinks #flairbartending#TheTrendyBarista #supercall #drinkpunch #multipour #happyhour #ice #cocktails#funnyvideo A post shared by @ nextlevelbartending on Jan 2, 2019 at 8:26pm PST
Y tú ¿Qué esperas para unirte al ejército más divertido de la televisión? ¡No te pierdas Fail Army por Azteca 7!