¡Ya está aquí! One Piece tendrá su propia miniserie de LEGO: fecha de estreno y de qué tratará
La historia de Luffy regresa con una divertida versión en bloques que reimagina el live-action con humor para toda la familia.
Recientemente, los fans de la tripulación del próximo rey de los piratas acaban de recibir una gran noticia, pues la plataforma de streaming más popular del mundo reveló la llegada de una miniserie inspirada en One Piece, y todo parece indicar que será Usopp el gran protagonista.