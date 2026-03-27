¿El video viral era un engaño? Compositor de El Rey León demanda a comediante por distorsionar el icónico canto

Recientemente, la industria del entretenimiento enfrenta una nueva controversia, luego de que el copitos africano Lebohang Morake, conocido artísticamente como Lebo M, presentara una demanda contra el comediante Learnmore Mwanyenyeka, esto después de que se viralizó una interpretación de su obra The Lion King la consideró ofensiva.

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En redes, el conflicto surgió a partir de que se realizó un video del humorista durante su participación en el podcast One54 Africa, en donde cedió a la tarea de explicar de manera humorística el significado de la frase “Nants’ingonyama bagithi Baba”. De acuerdo con lo que se ha señalado, el comediante presentó una traducción que, presuntamente, trivializa el valor cultural de la composición.

El significado del canto que generó la polémica

Recordemos que el canto forma parte de una escena emblemática del filme y la obra, la cual está acompañada por la música del compositor Hans Zimmer y las canciones de Elton John canciones de Elton John junto a Tim Rice. De acuerdo con la demanda, la interpretación presentada en el video distorsiona el sentido simbólico de la frase original, cuyo significado se relaciona con una expresión de respeto hacia el “rey”.

A lo largo de los años, la producción musical de la película ha sido reconocida internacionalmente, incluso formando parte del legado cultural de la cinta animada desde 1994, así como de su versión en 2019.

Demanda millonaria tras la difusión del video viral

De acuerdo con lo que se ha difundido, el compositor presentó la demanda el pasado 16 de marzo en California, solicitando una compensación económica por daños y perjuicios. Este caso ha generado un amplio debate dentro de la conversación digital, pues mientras algunos señalan los límites entre el humor y la libertad creativa, otros consideran que el respeto a las obras es fundamental.