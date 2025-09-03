Lady Gaga estrena “The Dead Dance”, su nuevo video musical grabado en México con Tim Burton

Paren todo que la espera terminó. Finalmente, Lady Gaga acaba de liberar su nuevo video musical, “The Dead Dance”, una pieza que los fans mexicanos han estado esperando desde hace meses. Se rumoraba que ella estaba grabando en la Ciudad de México un clip junto a Tim Burton. Se trata de una producción oscura y gótica que ya está cautivando a todo el mundo. Te contamos todos los detalles.

Lady Gaga estrena “The Dead Dance” en colaboración con Tim Burton

El rodaje de este videoclip musical tuvo lugar en la enigmática Isla de las Muñecas en Xochimilco, CDMX. Un lugar lleno de misterio, con una vibra un tanto escabrosa, el cual se acaba de convertir en el escenario perfecto para el estilo visual del director y la estética única de la cantante.

Si no has visto el video, aquí puedes verlo:

La conexión con “Merlina” y el fenómeno en redes

Este lanzamiento no es casualidad. Resulta que Gaga no solo interpreta a Rosaline Rotwood en la segunda temporada de Merlina, sino que también aporta esta nueva canción al universo de la serie.

El tema busca repetir el fenómeno viral de 2022, cuando el baile de Jenna Ortega en la serie se mezcló con Bloody Mary, convirtiéndose en tendencia global en TikTok y otras plataformas de video.

“The Dead Dance” podría rompe récords

Con todo esto, se espera que el video se posicione rápidamente en la plataforma de YouTube. A solo una hora de estrenado, el video ya acumula miles de reproducciones, consolidando el impacto inmediato del proyecto.

Si eres fan de la cantante, el director o simplemente de la estética gótica, no te puede perder esta combinación de estética oscura y fantástica de Tim Burton con la teatralidad y el poder musical de Lady Gaga. Los fans ya la describen como una obra de arte visual y sonora.

