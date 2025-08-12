La película de ‘Superman’ ya tiene fecha de ESTRENO en plataformas de streaming en México, te decimos cuándo y dónde ver a David Corenswet

A un mes del estreno mundial de la película de Superman, podemos decir que ha sido un éxito en taquillas de todo el mundo, pues fans de uno de los héroes más icónicos aseguran sentirse satisfechos con esta nueva historia protagonizada por el actor David Corenswet.

Esta adaptación del cineasta James Gunn se ha consolidado como una de las mejores del DCU en los últimos años, por lo que Warner Bros ya ha fijado una fecha de estreno en streaming.

¿Dónde y cuándo ver la película de Superman en streaming?

De acuerdo con primeros reportes, se espera que la nueva película de “El Hombre de Acero”, se pueda disfrutar desde casa a partir de este 15 de agosto en Estados Unidos y en México estaría llegando el 26 del mismo mes.

De acuerdo con los informes, la cinta que marca el reinicio del Universo Cinematográfico de DC Comics, estará disponible en plataformas como MAX (HBO), Prime Video, Apple TV, Google Play Películas y Fandango At Home.

Aunque su estreno en cines fue tan solo el 11 de julio de este año, esta historia de “el hijo pródigo de Krypton” se podrá disfrutar en streaming, ya sea que se compre o rente la película.

El precio de la compra o del alquiler ronda de los $250 pesos hasta los $350, dependiendo de tu plataforma de elección.

Se estima que su estreno exclusivo y gratuito en MAX llegue a finales de septiembre, aunque de momento no hay nada confirmado.

¿Superman está redirigiendo el futuro del Universo Cinematográfico de DC?

Ante una buena respuesta por el público, pareciera que esta nueva adaptación del Kal-El marcaría el rumbo de una línea que ciertamente ha tenido más bajas que altas.

Con proyectos nuevos en puerta, pareciera que DC ha encontrado un nuevo rumbo de la mano de James Gunn, con quien a un mes de estreno ha ganado más de 500 millones de dólares en todo el mundo.

