⁠A 30 años de Toy Story: conoce estos datos que probablemente no conocías

Fue en 1995 cuando llegó a los cines Toy Story, una película que marcó a toda una generación pero que también revolucionó al mundo de la animación. Además también cambió la forma en la que observamos a los juguetes.

Toy Story fue la primera cinta animada completamente por computadora y nos trajo el mundo de Woody y Buzz Lightyear. Antes del éxito hubo muchos cambios que hacer, giros creativos, rechazos y hasta tropiezos técnicos que en un momento fueron un riesgo para el proyecto.

¿Cuáles son los datos desconocidas de Toy Story?

Han pasado 30 años desde el estreno de esta joya de Pixar y que ha sido un ícono para muchas personas de esa época. Algunos de los datos desconocidos son:

* Woody no siempre fue un vaquero noble

En un principio Woody no era el vaquero héroe al que todos amamos. En un origen era un muñeco de ventrílocuo con un carácter cruel y egoísta, incluso en algunos reels de prueba llegaba a tratar con hostilidad a Buzz.

Sin embargo, el equipo creativo entendió que este protagonista antipático no funcionaría en una película infantil, y lo reescribieron como un líder celoso, sí, pero también con un gran corazón. Así nació el vaquero de peluche que se volvió leyenda.

* Nombres de Buzz Lightyear

Por otra parte tenemos a Buzzz Lightyear quien ante de tener este nombre pasó por otros tantos. En los primeros guiones se llamaba Lunar Larry y más tarde Tempus de Morph. Finalmente, el equipo de Pixar decidió homenajear al astronauta Buzz Aldrin, el segundo hombre en pisar la Luna. No cabe duda de que el cambio fue clave para darle fuerza a este personaje.

The toys that started it all are back on the big screen! ✨

Join Woody, Buzz, and the gang to watch Toy Story in select theaters for a limited time. 🍿



Get tickets to see it now: https://t.co/vUM4f1lbE9#ToyStory30 pic.twitter.com/J3ojHn3Tg3 — Pixar (@Pixar) September 12, 2025

* De un corto olvidado a la pantalla grande

Toy Story nació gracias a “Tin Toy”, un cortometraje de Pixar que ganó el Óscar en 1988. La idea inicial era convertirlo en un especial de televisión de apenas 30 minutos, pero la alianza con Disney impulsó el proyecto a convertirse en un largometraje.

Detalles a tener en cuenta:



Los juguetes parpadean con un ojo primero y luego con el otro.

En Toy Story 3, Ken luce más de 20 cambios de vestuario.

El camión de Pizza Planet aparece en todas las películas de Pixar.

Lotso, el oso villano de la tercera entrega, fue ideado en bocetos tempranos, pero la tecnología de la época no permitía animar bien su pelaje y su debut tuvo que esperar hasta 2010.

* El inicio de una franquicia

Por último tenemos que mencionar que nadie quería fabricar los juguetes de Toy Story, por lo que fue Thinkway Toys quien apostó por Woody y Buzz, y la jugada resultó millonaria.

