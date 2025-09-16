Desde Leonardo Di Caprio, James Gunn hasta Jane Fonda: Figuras de Hollywood se despiden del actor Robert Redford quien falleció a los 89 años de edad

Esta mañana el mundo de Hollywood se vistió de luto luego de que se diera a conocer la noticia de que el actor, director de cine y activista, Robert Redford falleciera a los 89 años de edad, dejando un legado imborrable y una de las carreras más destacadas en el mundo del cine.

Su extensa trayectoria lo posicionó como uno de los referentes en Hollywood, consolidado como una de las figuras más reconocidas del séptimo arte, siendo poseedor de un premio Óscar Honorífico por su trayectoria, donde a través de los años se hizo de cientos de amistades, quienes a día de hoy lamentan su partida.

Desde Leonardo Di Caprio, James Gunn hasta Jane Fonda; figuras se despiden de Robert Redford

Estas han sido algunas de las celebridades que se han despedido de Robert Redford, quienes han lamentado su partida y enaltecido su trabajo.



Leonardo DiCaprio: Actor, activista, ambientalista apasionado y defensor de las artes. Su inquebrantable compromiso con la protección de nuestro planeta e inspirar el cambio está a la altura de su inmenso talento. Su impacto perdurará por generaciones.

Antonio Banderas: Nos deja Robert Redford, un ícono del cine en todos los sentidos. Actor, director, productor y fundador del Festival de Sundance. Su talento seguirá conmoviéndonos por siempre, brillando a través de los fotogramas y en nuestra memoria. Descanse en paz.

Stephen King: Robert Redford ha fallecido. Formó parte de un Hollywood nuevo y emocionante en los años 70 y 80. Me cuesta creer que tuviera 89 años.

Ethan Hawke: Robert Redford, nuestro máximo defensor del cine independiente, incansable defensor de la narrativa auténtica y un ambientalista apasionado. El legado de Robert permanece arraigado en nuestra cultura, transformado por su arte, su activismo y la fundación del Instituto y Festival de Cine de Sundance.

James Gunn: Crecí con sus películas: sus interpretaciones serenas y espontáneas, y su gracia omnipresente. Era LA estrella de cine y lo extrañaremos muchísimo.

Jane Fonda: Esta mañana me impactó profundamente leer que Bob se había ido. No puedo parar de llorar. Significaba mucho para mí y era una persona maravillosa en todos los sentidos. Defendió una América por la que debemos seguir luchando.

Mark Ruffalo: Así es un verdadero héroe estadounidense. Un hombre que unió a la gente, vivió y practicó la empatía, y creó organizaciones buenas y útiles que mejoran la vida de las personas e incluyeron a todos los interesados. Por favor, recuérdenlo bien.

¿Quién fue Robert Redford?

Nacido el 18 de agosto de 1936 en California, Robert Redford fue una de las leyendas de la pantalla grande que destacó en la época del oro. Supo dejar un gran legado como actor, director y productor de cine.

Su legado trascendió el mundo del entretenimiento, pues también es recordado por su labor dentro del activismo pues es el fundador del Festival de Cine de Sundance de Utah, mismo que impulsó el cine independiente en Estados Unidos, dándole foco a directores y actores emergentes.

