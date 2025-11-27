Con este efecto de la IA podrás tener una foto tuya ambientada en el Universo de Stranger Things

El primer volumen de la temporada final de Stranger Things ya se estrenó y con ello, la fiebre de esta historia ha sido todo un éxito; es por ello que aquí te diremos cómo es el paso a paso para poder hacer una foto tuya que esté ambientada en el universo de esta historia, la cual tendrá su campaña final de 8 episodios.

¿Cómo hacer mi foto ambientada en Stranger Things?

Lo primero que debes hacer es abrir en tu celular la IA de Gemini

Dale en crear imagen, para este paso, Google ocupará Nano Banana

Toca el botón de + que está en la parte inferior de la izquierda

Carga tu foto en donde se vea claramente tu rostro

Una recomendación es que escojas fotos en primer plano, plano medio y que sobre todo, estén bien iluminadas

Para finalizar, necesitarás uno de los Promts como: Casa de Will Byers o Hawkins

¿Cómo son los Promts?

Prompt Casa de Will Byers: "Crea un retrato onírico de mí al estilo de los 80 inspirada en la serie Stranger

Things dentro de la casa de Will, con un alfabeto pintado con pintura negra torcida en la pared, y encima de cada letra una serie de luces navideñas de colores con cada bombilla encima de cada letra. Cada luz emite un brillo que insinúa una comunicación sobrenatural.

La iluminación es tenue, y hay una sensación de inquietud. Los colores son cálidos pero apagados, con toques vibrantes de las luces."

Prompt: Hawkins: "Crea un retrato onírico de mí al estilo de los 80 inspirada en la serie Stranger

Things, estoy vestida con ropa típica de los años 80, montando una bicicleta BMX.

La escena ocurre de noche en un camino rural o zona semiabandonada, rodeada de árboles secos, estructuras deterioradas y restos esparcidos. El ambiente debe estar lleno de niebla azulada, partículas flotando y una atmósfera fría y sobrenatural. La iluminación proviene de tonos azul profundo que bañan todo el entorno, con sombras largas y dramáticas. En el cielo oscuro y nublado, coloca un resplandor rojo intenso con un rayo carmesí descendiendo desde él, creando contraste con la paleta fría del entorno. El cielo debe tener nubes turbulentas y un efecto sobrenatural semejante al Upside Down. El camino debe verse húmedo, con texturas ásperas, grietas y ramas secas tiradas. A los costados incluye restos de estructuras metálicas, objetos rotos y vegetación muerta. Las luces deben ser duras y contrastadas, con reflejos en el pavimento mojado."

