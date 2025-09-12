Prepárate: Esto es lo que traerá la temporada 3 de Los Anillos del Poder

Aunque ya es oficial que la tercera temporada de Los Anillos del Poder ya está en marcha peor de lo que se sabe realmente, cuándo se podrá ver la nueva temporada y qué personajes regresarán y cómo será la evolución de los personajes. Esto es todo lo que sabemos de The Rings of Power.

Confirmaciones oficiales y producción

El rodaje comenzó en febrero del 2025, poco después de que Amazon Prime Video renovó oficialmente la serie para su tercera temporada, con el regreso de los directores Brändström y Sanaa Hamri, más la llegada de Stefan Schwartz como novedad.

Argumento, salto temporal y elenco

De acuerdo con lo que se ha revelado, la trama dará un salto temporal de varios años tras lo vivido en la temporada dos, donde se espera que se apegue a la trama entre la guerra de Elfos y Sauron y la forja del Anillo Único.

Para este proyecto se ha señalado el regreso de Morfydd Clark como Galadriel, Charlie Vickers, Robert Aramayo, Daniel Weyman, y otros rostros ya conocidos, elenco al que se suma Jamie Campbell Bower, Eddie Marsan, Andrew Richardson, Zubin Varla, y Adam Young.

️ ¿Cuándo la veremos?

Es importante señalar que, aunque no hay fecha oficial de estreno, se especula que podría llegar para finales del 2026 y principios del 2027, tomando en cuenta los tiempos de producción que el proyecto podría tener.