Emmys 2025: Fecha, horario y lista completa de nominados para ver lo mejor de los premios de la televisión en México
Los Emmys 2025 están por celebrarse, y para que puedas disfrutar de esta premiación te decimos dónde lo vas a poder ver desde México y cuál es la lista completa de los nominados.
Los Emmys 2025 se llevarán a cabo este domingo 14 de septiembre, la ceremonia número 77 será conducida por Nate Bargatze, y podremos descubrir cuáles títulos se coronarán como las mejores series del 2025. Desde Severance hasta The Last Of Us, la competencia está más reñida que nunca.
Emmys 2025: ¿a qué hora inicia y dónde los podrás ver?
Los premios Emmy 2025 darán inicio en punto de las 5:00 p.m., hora centro de México. Podrás disfrutarlos a través de la señal de TNT, pero si no tienes acceso a este canal los puedes ver en HBO Max.
Además de disfrutar de la premiación habrá una alfombra roja a las 5:00 p.m., donde disfrutaremos de entrevistas exclusivas, y veremos si nuestro actor o actriz preferida ya llegó a los premios.
¿Quiénes presentarán los Emmys 2025?
Muchas son las celebridades que estarán presentando los premios Emmys, esta es la lista completa de presentadores para esta edición:
- Elizabeth Banks
- Ike Barinholtz
- Angela Bassett
- Jason Bateman
- Kathy Bates
- Kristen Bell
- Alexis Bledel
- Sterling K. Brown
- Stephen Colbert
- Jennifer Coolidge
- Alan Cumming
- Eric Dane
- Colman Domingo
- Tina Fey
- Walton Goggins
- Tony Goldwyn
- Lauren Graham
- Kathryn Hahn
- Mariska Hargitay
- Justin Hartley
- Charlie Hunnam
- Jude Law
- James Marsden
- Christopher Meloni
- Leanne Morgan
- Julianne Nicholson
- Jenna Ortega
- Sarah Paulson
- Evan Peters
- Parker Posey
- Jeff Probst
- Phylicia Rashad
- Hircyuki Sanada
- Anna Sawai
- Michael Schur
- Sydney Sweeney
- Sarah Sahahi
- Sofia Vergara
- Jesse Williams
- Catherine Zeta - Jones
Lista completa de nominados Emmys 2025
Aquí tienes la lista completa de los nominados a los Emmy 2025, el máximo galardón a lo mejor de la programación televisiva estadounidense en horario primetime.
Mejor Reality Show
- The Amazing Race
- RuPaul’s Drag Race
- Survivor
- Top Chef
- Los Traidores
Mejor Programa de Entrevistas
- The Daily Show
- Jimmy Kimmel Live!
- El último show con Stphen Colbert
Mejor actor en una serie limitada, antología o película
- Colin Farrel, The Penguin
- Stephen Graham, Adolescence
- Jake Gyllenhaal, Presumed Innocent
- Brian Tyree Henry, Dope Thief
- Cooper Koch, Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story
Mejor actor de reparto en una serie limitada o antológica o película
- Javier Bardem, Monsters: The Lyle And Erik Menendez Story
- Bill Camp, Presumed Innocent
- Owen Cooper, Adolescencia
- Rob Delaney, Dying For Sex
- Peter Sarsgaard, Presumed Innocent
- Ashley Walters, Adolescencia
Mejor actriz de reparto en una serie limitada o antológica o película
- Erin Doherty, Adolescencia
- Ruth Negga, Presumed Innocent
- Deirdre O’Connell, The Penguin
- Chloe Sevigny, Monsters: The Lyle And Erik Menendez Story
- Jenny Slate, Dying For Sex
- Christine Tremarco, Adolescencia
Mejor actriz en una serie limitada, antología o película
- Michelle Williams, Dying for Sex
- Cristin Milioti, The Penguin
- Meghann Fahy, Sirens
- Cate Blanchett, Disclaimer
- Rashida Jones, Black Mirror
Mejor serie limitada, antología o película
- Adolescence
- The Penguin
- Dying for Sex
- Black Mirror
- Monsters: The Lyle & Erik Menendez Story
Mejor Actriz en Serie de Comedia
- Jean Smart, Hacks
- Kirsten Bell, Nobody Wants This
- Ayo Edebiri, The Bear
- Quinta Brunson, Abbott Elementary
- Uzo Aduba, The Residence
Mejor Actor en Serie de Comedia
- Jeremy Allen White, The Bear
- Seth Rogen, The Studio
- Adam Brody, Nobody Wants This
- Jason Segel, Shrinking
- Martin Short, Only Murders in the Building
Mejor Actor de Reparto en una serie de Comedia
- Ike Barinholtz, The Studio
- Colman Domingo, The Four Seasons
- Harrison Ford, Shrinking
- Jeff Hiller, Somebody Somewhere
- Ebon Moss-Bachrach, The Bear
- Michael Urie, Shrinking
- Bowen Yang, Saturday Night Live
Mejor Actriz de Reparto en una serie de Comedia
- Liza Colón-Zayas, The Bear
- Hannah Einbinder, Hacks
- Kathryn Hahn, The Studio
- Janelle James, Abbott Elementary
- Catherine O’Hara, The Studio
- Sheryl Lee Ralph, Abbott Elementary
- Jessica Williams, Shrinking
Mejor Serie de Comedia
- The Studio
- The Bear
- Hacks
- Nobody Wants This
- Abbott Elementary
- Only Murders in the Building
- Shrinking
- What We Do In The Shadows
Mejor Actor invitado en una Serie de Comedia
- Jon Bernthal, The Bear
- Bryan Cranston, The Studio
- Dave Franco, The Studio
- Ron Howard, The Studio
- Anthony Mackie, The Studio
- Martin Scorsese, The Studio
Mejor Actriz invitado en una Serie de Comedia
- Olivia Colman, The Bear
- Jamie Lee Curtis, The Bear
- Cynthia Erivo, Poker Face
- Robby Hoffman, Hacks
- Zoë Kravitz, The Studio
- Julianne Nicholson, Hacks
Dirección sobresaliente para una serie de comedia
- The Bear
- Hacks
- Mid-Century Modern
- The Rehearsal
- The Studio
Escritura sobresaliente para una serie de comedia
- Abbott Elementary
- Hacks
- Mid-Century Modern
- The Rehearsal
- The Studio
Mejor Actor en Serie de Drama
- Noah Wyle, The Pitt
- Adam Scott, Severance
- Sterling K Brown, Paradise
- Gary Oldman, Slow Horses
- Pedro Pascal, The Last Of Us
Mejor Actriz en Serie de Drama
- Kathy Bates, Matlock
- Britt Lower, Severance
- Bella Ramsey, The Last of Us
- Sharon Horgan, Bad Sisters
- Keri Russell, The Diplomat
Mejor Serie de Drama
- Andor
- The Pitt
- Severance
- The White Lotus
- The Last of Us
- The Diplomat
- Paradise
- Slow Horses
Mejor Actriz Invitada en una Serie de Drama
- Jane Alexander, Severance
- Gwendoline Christie, Severance
- Kaitlyn Dever, The Last of Us
- Catherine O’Hara, The Last of Us
- Cherry Jones, The Handmaid’s Tale
- Merritt Wever, Severance
Mejor actor invitado en una serie de Drama
- Giancarlo Esposito, The Boys
- Scott Glenn, The White Lotus
- Shawn Hatosy, The Pitt
- Joe Pantoliano, The Last Of Us
- Forest Whitaket, Andor
- Jeffrey Wrigh, The Last Of Us
Mejor Actriz de Reparto en una Serie de Drama
- Patricia Arquette, Severance
- Carrie Coon, The White Lotus
- Taylor Dearden, The Pitt
- Julianne Nicholson, Paradise
- Parker Posey, The White Lotus
- Natasha Rothwell, The White Lotus
- Aimee Lou Wood, The White Lotus
Mejor Actor de Reparto en una Serie de Drama
- Walton Goggins, The White Lotus
- Jason Isaacs, The White Lotus
- Sam Rockwell, The White Lotus
- Tramell Tillman, Severance
- John Turturro, Severance
- James Marsden, Paradise
- Zach Cherry, Severance
Dirección sobresaliente para una serie dramática
- Andor
- The Pitt
- Severance
- Slow Horses
- The White Lotus
Escritura sobresaliente para una serie dramática
- Andor
- The Pitt
- Severance
- Slow Horses
- The White Lotus
Mejor Serie Animada
- Arcane
- Los Simpsons
- Bob’s Burgers
- Love Death + Robots
- Common Side Effects