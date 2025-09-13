inklusion logo Sitio accesible
Azteca 7
Series A7
Nota

Emmys 2025: Fecha, horario y lista completa de nominados para ver lo mejor de los premios de la televisión en México

Los Emmys 2025 están por celebrarse, y para que puedas disfrutar de esta premiación te decimos dónde lo vas a poder ver desde México y cuál es la lista completa de los nominados.

Lista completa de nominados a los Premios Emmy 2025 series, actores y más
Crédito: Emmy Arards 2025 Instagram | @emmy_awards2025
Gabriela Reyes
Series A7
Compartir
  •   Copiar enlace

Los Emmys 2025 se llevarán a cabo este domingo 14 de septiembre, la ceremonia número 77 será conducida por Nate Bargatze, y podremos descubrir cuáles títulos se coronarán como las mejores series del 2025. Desde Severance hasta The Last Of Us, la competencia está más reñida que nunca.

Emmys 2025: ¿a qué hora inicia y dónde los podrás ver?

Los premios Emmy 2025 darán inicio en punto de las 5:00 p.m., hora centro de México. Podrás disfrutarlos a través de la señal de TNT, pero si no tienes acceso a este canal los puedes ver en HBO Max.

Además de disfrutar de la premiación habrá una alfombra roja a las 5:00 p.m., donde disfrutaremos de entrevistas exclusivas, y veremos si nuestro actor o actriz preferida ya llegó a los premios.

¿Quiénes presentarán los Emmys 2025?

Muchas son las celebridades que estarán presentando los premios Emmys, esta es la lista completa de presentadores para esta edición:

  • Elizabeth Banks
  • Ike Barinholtz
  • Angela Bassett
  • Jason Bateman
  • Kathy Bates
  • Kristen Bell
  • Alexis Bledel
  • Sterling K. Brown
  • Stephen Colbert
  • Jennifer Coolidge
  • Alan Cumming
  • Eric Dane
  • Colman Domingo
  • Tina Fey
  • Walton Goggins
  • Tony Goldwyn
  • Lauren Graham
  • Kathryn Hahn
  • Mariska Hargitay
  • Justin Hartley
  • Charlie Hunnam
  • Jude Law
  • James Marsden
  • Christopher Meloni
  • Leanne Morgan
  • Julianne Nicholson
  • Jenna Ortega
  • Sarah Paulson
  • Evan Peters
  • Parker Posey
  • Jeff Probst
  • Phylicia Rashad
  • Hircyuki Sanada
  • Anna Sawai
  • Michael Schur
  • Sydney Sweeney
  • Sarah Sahahi
  • Sofia Vergara
  • Jesse Williams
  • Catherine Zeta - Jones

Lista completa de nominados Emmys 2025

Aquí tienes la lista completa de los nominados a los Emmy 2025, el máximo galardón a lo mejor de la programación televisiva estadounidense en horario primetime.

Mejor Reality Show

  • The Amazing Race
  • RuPaul’s Drag Race
  • Survivor
  • Top Chef
  • Los Traidores

Mejor Programa de Entrevistas

  • The Daily Show
  • Jimmy Kimmel Live!
  • El último show con Stphen Colbert

Mejor actor en una serie limitada, antología o película

  • Colin Farrel, The Penguin
  • Stephen Graham, Adolescence
  • Jake Gyllenhaal, Presumed Innocent
  • Brian Tyree Henry, Dope Thief
  • Cooper Koch, Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story

Mejor actor de reparto en una serie limitada o antológica o película

  • Javier Bardem, Monsters: The Lyle And Erik Menendez Story
  • Bill Camp, Presumed Innocent
  • Owen Cooper, Adolescencia
  • Rob Delaney, Dying For Sex
  • Peter Sarsgaard, Presumed Innocent
  • Ashley Walters, Adolescencia

Mejor actriz de reparto en una serie limitada o antológica o película

  • Erin Doherty, Adolescencia
  • Ruth Negga, Presumed Innocent
  • Deirdre O’Connell, The Penguin
  • Chloe Sevigny, Monsters: The Lyle And Erik Menendez Story
  • Jenny Slate, Dying For Sex
  • Christine Tremarco, Adolescencia

Mejor actriz en una serie limitada, antología o película

  • Michelle Williams, Dying for Sex
  • Cristin Milioti, The Penguin
  • Meghann Fahy, Sirens
  • Cate Blanchett, Disclaimer
  • Rashida Jones, Black Mirror

Mejor serie limitada, antología o película

  • Adolescence
  • The Penguin
  • Dying for Sex
  • Black Mirror
  • Monsters: The Lyle & Erik Menendez Story

Mejor Actriz en Serie de Comedia

  • Jean Smart, Hacks
  • Kirsten Bell, Nobody Wants This
  • Ayo Edebiri, The Bear
  • Quinta Brunson, Abbott Elementary
  • Uzo Aduba, The Residence

Mejor Actor en Serie de Comedia

  • Jeremy Allen White, The Bear
  • Seth Rogen, The Studio
  • Adam Brody, Nobody Wants This
  • Jason Segel, Shrinking
  • Martin Short, Only Murders in the Building

Mejor Actor de Reparto en una serie de Comedia

  • Ike Barinholtz, The Studio
  • Colman Domingo, The Four Seasons
  • Harrison Ford, Shrinking
  • Jeff Hiller, Somebody Somewhere
  • Ebon Moss-Bachrach, The Bear
  • Michael Urie, Shrinking
  • Bowen Yang, Saturday Night Live

Mejor Actriz de Reparto en una serie de Comedia

  • Liza Colón-Zayas, The Bear
  • Hannah Einbinder, Hacks
  • Kathryn Hahn, The Studio
  • Janelle James, Abbott Elementary
  • Catherine O’Hara, The Studio
  • Sheryl Lee Ralph, Abbott Elementary
  • Jessica Williams, Shrinking

Mejor Serie de Comedia

  • The Studio
  • The Bear
  • Hacks
  • Nobody Wants This
  • Abbott Elementary
  • Only Murders in the Building
  • Shrinking
  • What We Do In The Shadows

Mejor Actor invitado en una Serie de Comedia

  • Jon Bernthal, The Bear
  • Bryan Cranston, The Studio
  • Dave Franco, The Studio
  • Ron Howard, The Studio
  • Anthony Mackie, The Studio
  • Martin Scorsese, The Studio

Mejor Actriz invitado en una Serie de Comedia

  • Olivia Colman, The Bear
  • Jamie Lee Curtis, The Bear
  • Cynthia Erivo, Poker Face
  • Robby Hoffman, Hacks
  • Zoë Kravitz, The Studio
  • Julianne Nicholson, Hacks

Dirección sobresaliente para una serie de comedia

  • The Bear
  • Hacks
  • Mid-Century Modern
  • The Rehearsal
  • The Studio

Escritura sobresaliente para una serie de comedia

  • Abbott Elementary
  • Hacks
  • Mid-Century Modern
  • The Rehearsal
  • The Studio

Mejor Actor en Serie de Drama

  • Noah Wyle, The Pitt
  • Adam Scott, Severance
  • Sterling K Brown, Paradise
  • Gary Oldman, Slow Horses
  • Pedro Pascal, The Last Of Us

Mejor Actriz en Serie de Drama

  • Kathy Bates, Matlock
  • Britt Lower, Severance
  • Bella Ramsey, The Last of Us
  • Sharon Horgan, Bad Sisters
  • Keri Russell, The Diplomat

Mejor Serie de Drama

  • Andor
  • The Pitt
  • Severance
  • The White Lotus
  • The Last of Us
  • The Diplomat
  • Paradise
  • Slow Horses

Mejor Actriz Invitada en una Serie de Drama

  • Jane Alexander, Severance
  • Gwendoline Christie, Severance
  • Kaitlyn Dever, The Last of Us
  • Catherine O’Hara, The Last of Us
  • Cherry Jones, The Handmaid’s Tale
  • Merritt Wever, Severance

Mejor actor invitado en una serie de Drama

  • Giancarlo Esposito, The Boys
  • Scott Glenn, The White Lotus
  • Shawn Hatosy, The Pitt
  • Joe Pantoliano, The Last Of Us
  • Forest Whitaket, Andor
  • Jeffrey Wrigh, The Last Of Us

Mejor Actriz de Reparto en una Serie de Drama

  • Patricia Arquette, Severance
  • Carrie Coon, The White Lotus
  • Taylor Dearden, The Pitt
  • Julianne Nicholson, Paradise
  • Parker Posey, The White Lotus
  • Natasha Rothwell, The White Lotus
  • Aimee Lou Wood, The White Lotus

Mejor Actor de Reparto en una Serie de Drama

  • Walton Goggins, The White Lotus
  • Jason Isaacs, The White Lotus
  • Sam Rockwell, The White Lotus
  • Tramell Tillman, Severance
  • John Turturro, Severance
  • James Marsden, Paradise
  • Zach Cherry, Severance

Dirección sobresaliente para una serie dramática

  • Andor
  • The Pitt
  • Severance
  • Slow Horses
  • The White Lotus

Escritura sobresaliente para una serie dramática

  • Andor
  • The Pitt
  • Severance
  • Slow Horses
  • The White Lotus

Mejor Serie Animada

  • Arcane
  • Los Simpsons
  • Bob’s Burgers
  • Love Death + Robots
  • Common Side Effects
Series
¡No te pierdas nuestro contenido, sigue a Azteca 7 en Google News!

EN VIVO
  • https://www.tvazteca.com/regional-news/envivo
  • https://www.tvazteca.com/mundo-sorprendente-tv/envivo
  • https://www.tvazteca.com/vida-plena-tv/envivo
  • Regional News
  • adn40
  • Mundo Sorprendente TV
  • Vida Plena TV
  • TV Azteca Internacional
Programación de TV Azteca En Vivo
Galerías y Notas Azteca 7
×
×