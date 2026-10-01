“Nadie nos va a extrañar” CONFIRMA Tercera Temporada: esto se sabe del regreso de la serie

Tras concluir su etapa de preparatoria los amigos de “Nadie nos va a extrañar” confirmaron este 1 de octubre que su historia continuará en una tercera temporada, esta noticia ha emocionados los fans de la serie luego de que hace unas pocas semanas se estrenara la segunda temporada.

A través de redes sociales de la plataforma Prime Video así como directamente de Camila Misas, directora de Internacional Originals México de Amazon MGM Studios durante el festival Iberseries & Platino Studios revelaron la renovación de este proyecto. De acuerdo con la ejecutiva la tercera temporada llega después del éxito de la segunda.

¿Qué se sabe de “Nadie nos va a extrañar” Tercera Temporada y cuándo se estrena?

Tras la confirmación pública de Camila Misas de que sí habrá una tercera entrega de “Nadie nos va a extrañar” es la única información que se ha dado de esta nueva etapa de la serie ya que hasta el momento Amazon MGM Studios no ha revelado más detalles como una fecha de estreno para los nuevos episodios. Lo que sí está confirmado es que Macarena Oz, Virgilio Delgado, Camila Calónico y Nicolás Haza regresarán para continuar con sus personajes.

Sin embargo, a través de las redes los protagonistas Macarena Oz,Virgilio Delgado, Camila Calónico y Nicolás Haza aparecieron en un video con sus personajes incluyendo las clases y dando el importante mensaje de que continúa la historia.

“Oigan, igual y esto no tiene por qué terminar aquí. La prepa se terminó pero esta historia no se termina. “Nadie nos va a extrañar regresa con una tercera temporada”.

¿De qué trata "Nadie nos va a extrañar"?

En 2024 se estrenó la serie mexicana “Nadie nos va a extrañar” creada por Adriana Pelusi y Gibrán Portela, la cual atrapó de inmediato a varias generaciones debido a que está ambientada en la década de los 90’s. Durante varios episodios se sigue la trama de un grupo de estudiantes de preparatoria que encuentra una manera poco convencional de conseguir dinero y popularidad, sin embargo, durante este tiempo comienza a surgir una amistad donde se conocen más a fondo, donde destacan los lazos de amistad, de identidad, de superación, de amor propio hasta el proceso de luto con la inesperada muerte de uno de ellos.

La segunda temporada llevó a los protagonistas hasta su último año de preparatoria, enfrentándolos al duelo por uno de sus amigos, nuevos conflictos, relaciones sentimentales, decisiones sobre su futuro y la inevitable pregunta de qué ocurrirá con su amistad cuando dejen la escuela. Prime Video describe el cierre de esa temporada como el momento en que el grupo debe decidir qué hacer después de graduarse y si podrán continuar juntos.

Tras la llegada de la tercera temporada queda en expectativa que podrá mostrar o qué sucede con ellos después de la preparatoria.