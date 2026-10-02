Las DOS series de terror que llegan a Prime Video en octubre del 2026 y que no querrás perderte durante la temporada de Halloween

Llegó el mes de octubre y con él también arranca oficialmente la temporada más terrorífica del año, que son las celebraciones de Halloween y Día de Muertos y para estos días Prime Video prepara varios estrenos para las próximas semanas, pero hay dos series que sin duda alguna llaman la atención del público y los amantes del terror, lo sobrenatural e historias oscuras.

La plataforma de streaming tiene preparado el lanzamiento de “Prefiero la muerte” y “Carrie” dos producciones que son completamente diferentes pero que comparten la misma temática, asustar al público con su trama llena de misterio y perfectas para manotear en Halloween.

¿Cuáles son las dos series de terror que se estrenarán en Prime Video en octubre?

Como te lo mencionamos anteriormente Prime Video extenderá su catálogo incorporando los títulos “Prefiero la muerte” y “Carrie”, aunque son producciones que parecen polos opuestos tienen en común que las dos se centran en la historia de jóvenes adolescentes que tendrán que enfrentar cambios tanto personales como sociales.

“Prefiero la muerte”

Esta es una producción mexicana llena de zombies, adolescentes y humor oscuro, la cual se estrenará este 2 de octubre. Esta historia promete engancharte con una trama donde se sigue al protagonista Archie Pérez, un adolescente de Mendoza que aparentemente tenía una vida “normal”. Sin embargo, todo cambia cuando un zombie lo muerde y en lugar de transformarse inmediatamente en un ser que solo busca alimentarse de cerebros como en otras historias, aquí el joven decide buscar la cura antes de transformarse completamente y comenzar a atacar a quienes quiere.

Aunque la historia parece no tener complicaciones, recordemos que se trata de un adolescente por lo que su historia todavía se complica más mientras está en busca de la cura ya que tendrá que lidiar con temas de las relaciones, enamoramiento y secretos.

“Prefiero la muerte” cuenta con ocho capítulos y es un título que está bajo la dirección de Sebastián Sariñana y cuenta con un reparto que incluye a Fernanda Castillo, Sherlyn González y Luis Fernando Peña.

“Carrie”

Carrie, la nueva adaptación de la novela de Stephen King es el segundo gran estreno que llega a Prime Video este 7 de octubre con ocho capítulos. Esta producción representa la primera adaptación televisiva en formato de serie de la novela de 1974, aqui todo vuelve a sentarse en Carrie White una adolescente que ha crecido bajo la estricta protección de su madre. Sin embargo, tras la muerte de su padre, la joven deberá enfrentarse al ambiente de una escuela pública, donde queda atrapada en una situación de acoso que termina convirtiéndose en un escándalo viral.

Al mismo tiempo, comienza a descubrir que posee poderes telequinéticos, mientras la presión de su entorno y los conflictos de su adolescencia aumentan.