¡Llévate una figura coleccionable de Ranma 1/2!

Sabemos que Ranma ½ no es cosa de niños, y precisamente por eso te tenemos ¡una figura coleccionable de Ranma! Así es, para seguir celebrando la llegada de Ranma a Azteca 7 y seguir pegándote justo en la nostalgia, participa en la dinámica y llévate uno de ellos.

Muñeco Ranma detalle

MECÁNICA:

1. Del 15 al 17 de octubre mantente pendiente de las publicaciones del Twitter de Azteca 7 @AztecaSiete ya que publicaremos imágenes que harán referencia a un personaje de Ranma ½.

2. Adivina cuál es el personaje al que estamos haciendo referencia y contesta sobre el posteo.

3. Sé de los primeros en contestar y te llevarás una figura coleccionable de Ranma ½.

a. 15 de octubre, 1 muñeco a los primeros 8 en responder correctamente

b. 16 de octubre, 1 muñeco a los primeros 8 en responder correctamente

c. 17 de octubre, 1 muñeco a los primeros 7 en responder correctamente

BASES:

• Los participantes deberán seguir la cuenta de Twitter de @AztecaSiete, de lo contrario no podrán ser contactados.

• El tuit debe estar como respuesta del posteo del tuit de Azteca 7.

• Solo se puede ser seleccionado una vez por usuario durante toda la dinámica

• Los seleccionados a llevarse un muñeco coleccionable de Ranma ½ serán; a) los primeros 8 en contestar el 15 de octubre, b) los primeros 8 en contestar el 16 de octubre, c) los primeros 7 en contestar el 17 de octubre

• Si el seleccionado no responde al mensaje directo enviado por TV Azteca en un plazo máximo de 2 horas contadas a partir de la hora de envío indicada en el mensaje directo, TV Azteca se reservará el derecho de elegir al participante que haya ocupado el siguiente lugar conforme al conteo de mensajes llevado a cabo por TV Azteca.

• Esta dinámica es válida en la República Mexicana.

• Los afortunados que sean elegidos podrán recoger el incentivo en la fecha que se les indique cuando sean contactados, en las instalaciones de TV Azteca Ajusco (Periférico Sur 4121, col. Fuentes del Pedregal, C.P. 14140, Ciudad de México) en un horario de 12:00 a 16:00 horas, si es que viven en la Ciudad de México o Área Metropolitana. Los seleccionados que sean del Interior de la República Mexicana, serán informados del proceso de entrega cuando sean contactados.

• NO está permitido el uso de bots. Se verificará la veracidad de las cuentas participantes.

• Quedarán eliminados los usuarios que incluyan en sus mensajes alguna frase ofensiva, groserías, reclamos, etc.

• Los elegidos serán notificados a través de mensaje directo en Twitter entre el 18 y 19 de octubre de 2018.

• TV Azteca se reserva el derecho de no entregar el incentivo en el caso de comprobar la existencia de conductas fraudulentas por parte de los afortunados que resulten seleccionados, sin que sea necesario acreditar ante autoridad alguna evidencia de dicha conducta fraudulenta del supuesto afortunado seleccionado(a). Del mismo modo, si se recibe una cantidad inferior a 10 participantes, se podrá dar la dinámica por desierta, sin tener la obligación de entregar el incentivo.

• TV Azteca NO se hace responsable de ningún tipo de gasto en que incurran los participantes durante la dinámica, incluyendo pero no limitado a gastos de traslado y acceso a las instalaciones de TV Azteca, en caso de que aplicara.

• Los datos que en su caso proporcionen los participantes a TV Azteca serán tratados con base en lo establecido en el aviso de privacidad ubicado en http://static.azteca.com/politicas.html

* TV Azteca se reserva el derecho de anular cualquier participación en caso de detectar cualquier anomalía, a su total discreción. TV Azteca no asume responsabilidad alguna en caso de fallas en los equipos, técnicas, de comunicación o cualquier otra que pudieran ocasionar pérdidas de información o afectar la participación del usuario.

* TV Azteca se reserva el derecho a modificar las bases y mecánica sin previo aviso, cualquier modificación será publicada en este sitio.