¡Rumiko Takahashi, creadora de Ranma 1/2 está lista para sorprendernos con una nueva historia en este 2019!

¡Síiiiiiii! La mamá de Ranma 1/2 y de InuYasha, está preparando un nuevo manga y todos ya estamos de cabeza con la noticia.

Rumiko Takahashi, es no sólo es una una rockstar del manga, es de hecho, considerada como la mejor mangaka en la historia de ese país, obviamente, quienes amamos su trabajo ¡Ya estamos impacientes por conocer todos los detalles sobre su próxima historia!

Es importante mencionar que tiene un rato ya, que Rumiko no nos entrega una nueva historia y la única pista que tenemos es que podremos conocer todos los detalles en 2019.

Además sabemos que este manga estará disponible a partir de la primavera de 2019, y este nuevo universo creado por Rumiko promete traernos una larga historia.

El último trabajo que conocimos de Rumiko, (Tal vez no tan conocido en Latinoamérica), fue RIN-NE, finalizado en 2017.

Entre lo más conocido del trabajo de Rumiko se encuentran:

Ranma 1/2

InuYasha

Lum, la Chica Invasora.

Y muchos más que le han dado fama mundial.