¡Ya pasaron 30 años desde que se estrenó Ranma 1/2 en Japón y sigue siendo uno de los animes favoritos a nivel mundial!

¡No estoy llorando, se me metieron un Ranma y una Akane en los ojos!

Así es señoras y señores, Ranma ya cumplió 30 años y aquí no podíamos pasar por alto aquellas cosas que han hecho de este uno de los mejores animes de todos los tiempos.

Estos detalles han hecho también que Ranma sea un anime muy diferente a otros.

¡Las mujeres son súper fuertes!

Akane Ranma

Akane ni siquiera duda cuando tiene que enfrentar a un hombre, ella está segura de su fuerza.

El talento de Ranma es inspirador.

Ranma es muy competitivo, y su dedicación a las artes marciales estilo libre, lo han convertido en un gran rival, es decir, su constancia es recompensada con talento.

Hay muchísimos personajes en la historia.

Ranma personajes

Nunca te aburres porque siempre hay un nuevo personaje que descubrir, especialmente si este trata de fastidiar a Ranma, eso sí, las maldiciones por las pozas de Jusenkyo hacen que algunos tengan más de una apariencia, tal como el protagonista.

El amor inocente es un tesoro.

Ranma y Akane

Discutir, por todo pelear, una extraña manera de amaaaar…

Sí, el amor de Ranma y Akane puede ser negado por ellos, pero es indudable que muchos hemos compartido la experiencia de estar inocentemente enamorados.