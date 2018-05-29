7 datos de Sailor Moon que te asombrarán

Una de las series favoritas de varias generaciones, conoce algunos datos interesantes sobre los personajes de Sailor Moon.

1. La serie japonesa se basó en los Power Rangers, claro está que con un toque de ¡poder femenino! Aunque, existe una segunda versión que asegura que, el manga está basado en la publicación de una historieta de una revista. ¿Ustedes qué dicen?

Sailor

2. En el manga, las Sailors Scouts vivían juntas en un castillo.

Sailor

3. En el manga, las Sailor Starlights eran mujeres, y en el anime, son hombres que se transforman en mujeres.

sailor starlights

4. El cabello de Serena iba a ser plateado y no rubio como lo conocemos.

sailor

5. Los adorables gatitos de Sailor Moon, Luna y Artemis originalmente eran extraterrestres.

Luna y artemis sailor moon

6. Sailor Marte es zurda... ¿lo habías notado?

Sailor Marte

7. La familia de Serena lleva el mismo apellido que la creadora de la serie, Takeuchi.