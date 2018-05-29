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7 datos de Sailor Moon que te asombrarán

Del manga a la televisión, hay grandes diferencias, conoce aquí algunas de ellas y otras curiosidades de la serie.

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Escrito por: TV Azteca Digital

 

Una de las series favoritas de varias generaciones, conoce algunos datos interesantes sobre los personajes de Sailor Moon.

  

1. La serie japonesa se basó en los Power Rangers, claro está que con un toque de ¡poder femenino! Aunque, existe una segunda versión que asegura que, el manga está basado en la publicación de una historieta de una revista.  ¿Ustedes qué dicen?

  

Sailor
Sailor

  

2. En el manga, las Sailors Scouts vivían juntas en un castillo.

  

Sailor
Sailor

  

3. En el manga, las Sailor Starlights eran mujeres, y en el anime, son hombres que se transforman en mujeres. 

      

sailor starlights
sailor starlights

     

4. El cabello de Serena iba a ser plateado y no rubio como lo conocemos.  

  

sailor
sailor

    

5. Los adorables gatitos de Sailor Moon, Luna y Artemis originalmente eran extraterrestres. 

    

Luna y artemis sailor moon
Luna y artemis sailor moon

   

6. Sailor Marte es zurda... ¿lo habías notado?

     

Sailor Marte
Sailor Marte

7. La familia de Serena lleva el mismo apellido que la creadora de la serie, Takeuchi. 

 

Sailor Moon
Sailor Moon