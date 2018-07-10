Así suena la canción de Sailor Moon con instrumentos tradicionales japoneses | Sailor Moon

Sin duda, Sailor Moon es uno de los animes consentidos de muchas generaciones, y a más de 25 años de su lanzamiento, esta serie todavía tiene mucho que contar alrededor del mundo.

Hay muchas versiones sobre el tema principal de Sailor Moon, hasta un grupo metalero nos dio la sorpresa.

Da clic para ver: Esto es lo que pasa cuando un metalero se destapa como fan de Sailor Moon.





En esta ocasión, un grupo de instrumentos tradicionales japoneses recreó la canción de entrada "Moonlight Densetsu", o en español conocida como "Legendaria Luz de Luna".

Así que, si creías que esta canción no podía escucharse más increíble, te dejamos el video para que tú mismo compruebes que sí es posible.









Disfruta de los capítulos de Sailor Moon por Azteca Siete.





