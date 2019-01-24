Hay una cosa que NADIE debería preguntarle a un verdadero fan de Sailor Moon ¿Versión 90’s o Crystal?

Ya sé que a muchos no les gusta la versión Crystal, a otros les da igual y a otros tantos les encanta, y por eso se vuelve una de las preguntas (Quizá la más incómoda de todas) que se le podría hacer a un verdadero fan de Sailor Moon.

Pero, ya hablando en serio, si tuvieran que elegir sólo una, cuál sería ¿90’s o Crystal?

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