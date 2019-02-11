¡La CDMX será anfitriona del ‘Sailor Moon Day’ en México! El paraíso moonie abrirá sus puertas este 2019.

Este será uno de los días más felices en la vida de cualquier moonie que se respete.

La Ciudad de México se alista para recibir uno de los eventos más kawaii de la historia y es que el 'Sailor Moon Day' ya tiene fecha y aquí te decimos todos los detalles.

Este bazar de Sailor Moon se realizará el 20 de abril de 10:00 a las 18 horas en el Salón Ferrocarrileros de la colonia Tabacalera, en la Ciudad de México.

Ahí más toda clase de expositores te estarán esperando con productos de exhibición y venta.

OBVIAMENTE habrá comida, dulces, y artículos inspirados en el conejo de la Luna, así como todos tus personajes favoritos de este legendario anime de los 90s.

Además, se espera que haya diversas actividades para que todos convivan en familia.

Y eso sí, si tienes tu disfraz de Sailor Moon o alguno de sus personajes, llévalo, porque tendrás la oportunidad de competir con tu cosplay para obtener un premio de mil pesos.



