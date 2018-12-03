Makoto Kino, una sailor guardián con una enorme fuerza física y con un corazón lleno de nobleza.
A simple vista, Makoto parece una chica ruda, sin embargo, su corazón demuestra que su fuerza no está sólo en su físico.
A simple vista, Makoto Kino parece una chica ruda, sin embargo, su corazón demuestra que su fuerza no está sólo en su físico.
La vida de esta Sailor Guardian ha sido complicada, durante mucho tiempo estuvo pasando de una escuela a otra, ya que, constantemente terminaba involucrada en peleas.
Tiene una personalidad bastante fuerte, como resultado de las adversidades que han ido afectando a su vida desde que era una niña, sin embargo, si le das una oportunidad resulta ser una chica bastante amable, risueña y amigable.
Su apariencia física sobresale de los estándares promedio, es tan alta que incluso se le ha hecho difícil hallar un uniforme de su talla.
Te contamos aquí sus curiosidades, sueños y datos sobre su personalidad:
Cumpleaños: 5 de diciembre.
Signo zodiacal: Sagitario.
Personalidad: Protectora, alegre, lealtad, y soñadora.
Sueño: Es tener una florería o una panadería.
Familia: Vive sola, pues sus padres murieron en un accidente.
Ataques:
Trueno de Júpiter.
Ataque de hojas de roble de Júpiter.
Torbellino Eléctrico.
Ciclón de Júpiter.
Rayo de Júpiter.
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