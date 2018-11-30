Manga Digital | Sailor Moon Crystal - Acto 16 - Secuestro - Sailor Mercury ¡Dos Sailor Guardians están en garras de los rebeldes del Lado Oscuro de la Luna!
Primero Sailor Mars, y ahora Sailor Mercury, Usagi sufre el gran dolor de perder a sus amigas sin tener pista alguna del poder de su enemigo, ni de sus intenciones.
Manga Digital | Sailor Moon Crystal - Acto 16 - Secuestro - Sailor Mercury
Primero Sailor Mars, y ahora Sailor Mercury, Usagi sufre el gran dolor de perder a sus amigas sin tener pista alguna del poder de su enemigo, ni de sus intenciones.