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Manga Digital | Sailor Moon Crystal - Acto 16 - Secuestro - Sailor Mercury ¡Dos Sailor Guardians están en garras de los rebeldes del Lado Oscuro de la Luna!

Primero Sailor Mars, y ahora Sailor Mercury, Usagi sufre el gran dolor de perder a sus amigas sin tener pista alguna del poder de su enemigo, ni de sus intenciones.

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Escrito por: TV Azteca Digital

Manga Digital | Sailor Moon Crystal - Acto 16 - Secuestro - Sailor Mercury 

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Primero Sailor Mars, y ahora Sailor Mercury, Usagi sufre el gran dolor de perder a sus amigas sin tener pista alguna del poder de su enemigo, ni de sus intenciones.