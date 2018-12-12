Manga Digital | Sailor Moon Crystal - Acto 18 - Invasión - Sailor Venus - ¿Por qué el Lado Oscuro de la Luna quiere capturar a todas las Sailor Guardians?
Calaveras está al frente de una nueva operación del Lado Oscuro de la Luna para derrotar a Sailor Moon y conseguir el legendario Cristal de Plata. ¡Sólo quedan Usagi y Minako!
Calaveras está al frente de una nueva operación del Lado Oscuro de la Luna para derrotar a Sailor Moon y conseguir el legendario Cristal de Plata. ¡Sólo quedan Usagi y Minako!