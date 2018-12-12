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Manga Digital | Sailor Moon Crystal - Acto 18 - Invasión - Sailor Venus - ¿Por qué el Lado Oscuro de la Luna quiere capturar a todas las Sailor Guardians?

Calaveras está al frente de una nueva operación del Lado Oscuro de la Luna para derrotar a Sailor Moon y conseguir el legendario Cristal de Plata. ¡Sólo quedan Usagi y Minako!

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Escrito por: TV Azteca Digital

  

Calaveras está al frente de una nueva operación del Lado Oscuro de la Luna para derrotar a Sailor Moon y conseguir el legendario Cristal de Plata. ¡Sólo quedan Usagi y Minako! 