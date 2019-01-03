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Manga Digital | Sailor Moon Crystal - Acto 19 - Túnel Temporal - Sailor Plut, la solitaria guardiana del tiempo.

Usagi, Minako, Mamoru, Luna y Artemis, deciden confiar en Chibiusa, y viajan con ella hasta la Tierra futura del siglo 30, la pequeña niña se encuentra desconsolada porque Tokio de Cristal fue destruido.

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Escrito por: TV Azteca Digital

 

Usagi, Minako, Mamoru, Luna y Artemis, deciden confiar en Chibiusa, y viajan con ella hasta la Tierra futura del siglo 30, la pequeña niña se encuentra desconsolada porque Tokio de Cristal fue destruido. 

      

  

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