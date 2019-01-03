Manga Digital | Sailor Moon Crystal - Acto 19 - Túnel Temporal - Sailor Plut, la solitaria guardiana del tiempo.
Usagi, Minako, Mamoru, Luna y Artemis, deciden confiar en Chibiusa, y viajan con ella hasta la Tierra futura del siglo 30, la pequeña niña se encuentra desconsolada porque Tokio de Cristal fue destruido.
Usagi, Minako, Mamoru, Luna y Artemis, deciden confiar en Chibiusa, y viajan con ella hasta la Tierra futura del siglo 30, la pequeña niña se encuentra desconsolada porque Tokio de Cristal fue destruido.