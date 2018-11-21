¡No es broma! Sailor Moon estará presente en la competencia de Miss Universo 2018 ¡Y sorprenderá a todos!

De verdad, esto no es broma, y tal vez, sea la primera ocasión en la que vemos algo así en la competencia de Miss Universo.



Si algo tiene Japón, es un enorme orgullo por sus tradiciones y su legado en la cultura pop, y en esta ocasión encontraron la oportunidad perfecta para reunir a ambas en la competencia de Miss Universo.

View this post on Instagram . 本日、加藤遊海の『ミス・ユニバース2018 世界大会壮行会』を都内で開催いたしました。 * * ナショナル・コスチュームは日本のみならず世界で愛される『美少女戦士セーラームーン』。世界大会へ向けての意気込みをお話させていただきました。ご来場いただいた多くの関係者様、メディアの皆様、誠にありがとうございました。たくさんの方々に支えられ、世界大会へ向けて出発です！ ©︎Naoko Takeuchi . . ・2018年 代表：加藤遊海 @yuumi_kato ・National Director：美馬寛子 @hirokomima ・司会/2011年代表：神山まりあさん @mariakamiyama ・ゲスト/2017年代表：阿部桃子さん @momokoabe__ ・ゲスト/make up artist：西村宏堂さん @kodomakeup ・hair stylist：秋山すなおさん @sunaoakiyama ・designer：秋山希生さん @kioi_akiyama * #ミスユニバースジャパン #ミスユニバース #ミスユニバースジャパン2018 #ミスユニバース2018 #missuniversejapan #missuniversejapan2018 #missuniverse #missuniverse2018 #加藤遊海 #yuumikato #美馬寛子 #阿部桃子 #神山まりあ #セーラームーン #美少女戦士セーラームーン A post shared by Miss Universe Japan Official (@missuniversejapan) on Nov 20, 2018 at 12:33am PST





Resulta ser que Miss Universo Japón, lucirá un tradicional kimono, pero, ESPEREN ¡se convertirá en una Sailor Guardian! Para ser más exactos, se transformará en Saior Moon.



La representante de Japón en Miss Universo, se llama Yuumi Kato, y tiene 22 años, habla cuatro idiomas, y su pase para ser la representante de su país en la competencia más codiciada de todo el planeta, lo obtuvo luciendo su traje de Sailor Guardian, y ahora, lo llevará a un nivel todavía más alto.

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