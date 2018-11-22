¡Por el podeeeer del prisma Lunaaaar! Llegó el Pink Moon Stick a Azteca 7 y ahora tú puedes tenerlo en casa



El Pink Moon Stick es lo único que te falta para convertirte en Sailor Moon y ahora puedes hacer tu sueño realidad.

¿Cómo? ¡Presta mucha atención! Porque te diremos el paso a paso para triunfar en esta dinámica de Azteca 7 ¡La casa de Sailor Moon Crystal!

Checa aquí la mecánica y las bases para que puedas ser el ganador de este increíble obsequio.





MECÁNICA:



Del 22 al 24 de noviembre consulta las bases para participar y checa las publicaciones que hacemos en la cuenta de @AztecaSiete para que conozcas todos los detalles. Es SÚPER IMPORTANTE que sigas la cuenta de Twitter de Azteca 7.



Durante la transmisión en vivo de Sailor Moon Crystal del sábado 22 de noviembre te invitaremos a que mandes tu mejor meme de Sailor Moon.



Adjunta tu meme al hilo de la publicación en la que te invitamos a participar y debes incluir los Hashtags #SailorMoonCrystal + #PinkMoonStick.

Tienes del 24 al 28 de noviembre para conseguir la mayor cantidad de retuits posibles para convertirte en uno de los cuatro ganadores de este increíble obsequio que tenemos para ti.

Pink moon stick dinamica 2

BASES:





• Los participantes deberán seguir la cuenta de Twitter de @AztecaSiete, de lo contrario no podrán ser contactados.

• Sólo puede seleccionarse una vez por usuario durante toda la dinámica.





• El seleccionado a llevarse una de las 4 réplicas coleccionables del Pink Moon Stick será; Quien haya reunido la mayor cantidad de retuits en su publicación del meme e incluya los hashtags #SailorMoonCrystal #PinkMoonStick e incluye una mención a la cuenta de @AztecaSiete en su respuesta sobre la publicación en la que te invitamos a mandar tu mejor meme.





• Si el seleccionado no responde al mensaje directo enviado por TV Azteca en un plazo máximo de 2 horas contadas a partir de la hora de envío indicada en el mensaje directo, TV Azteca se reservará el derecho de elegir al participante que haya ocupado el siguiente lugar conforme al conteo de mensajes llevado a cabo por TV Azteca.





• Esta dinámica es válida en la República Mexicana.







• Los afortunados que sean elegidos podrán recoger el incentivo en la fecha que se les indique cuando sean contactados, en las instalaciones de TV Azteca Ajusco (Periférico Sur 4121, col. Fuentes del Pedregal, C.P. 14140, Ciudad de México) en un horario de 12:00 a 16:00 horas, si es que viven en la Ciudad de México o Área Metropolitana. Los seleccionados que sean del Interior de la República Mexicana, serán informados del proceso de entrega cuando sean contactados.







• NO está permitido el uso de bots. Se verificará la veracidad de las cuentas participantes.







• Quedarán eliminados los usuarios que incluyan en sus mensajes alguna frase ofensiva, groserías, reclamos, etc.







• Los elegidos serán notificados a través de mensaje directo en Twitter el 29 de noviembre y tendrá un lapso de 2 horas para contestar el mensaje privado (a partir de la hora en la que te contactamos), de lo contrario quedará descartado.









• TV Azteca se reserva el derecho de no entregar el incentivo en el caso de comprobar la existencia de conductas fraudulentas por parte de los afortunados que resulten seleccionados, sin que sea necesario acreditar ante autoridad alguna evidencia de dicha conducta fraudulenta del supuesto afortunado seleccionado(a). Del mismo modo, si se recibe una cantidad inferior a 10 participantes, se podrá dar la dinámica por desierta, sin tener la obligación de entregar el incentivo.







• TV Azteca NO se hace responsable de ningún tipo de gasto en que incurran los participantes durante la dinámica, incluyendo pero no limitado a gastos de traslado y acceso a las instalaciones de TV Azteca, en caso de que aplicara.





• Los datos que en su caso proporcionen los participantes a TV Azteca serán tratados con base en lo establecido en el aviso de privacidad ubicado en http://static.azteca.com/politicas.html





* TV Azteca se reserva el derecho de anular cualquier participación en caso de detectar cualquier anomalía, a su total discreción. TV Azteca no asume responsabilidad alguna en caso de fallas en los equipos, técnicas, de comunicación o cualquier otra que pudieran ocasionar pérdidas de información o afectar la participación del usuario.





* TV Azteca se reserva el derecho a modificar las bases y mecánica sin previo aviso, cualquier modificación será publicada en este sitio.