¿Qué tan fan eres de Sailor Mercury? ¡Llévate una figura coleccionable de Sailor Moon Crystal!

¡El poder de Mercurio está aquí y puedes llevarlo a casa!

Seguimos festejando la llegada de Sailor Moon Crystal por primera vez en México con doblaje latino y por ello, queremos seguir consintiendo a los fanáticos de este increíble anime.

En esta ocasión toca el turno a Sailor Mercury, tenemos figuras coleccionables para que te las lleves a casa participando con esta dinámica de Azteca 7, la casa de Sailor Moon Crystal.

Checa aquí la mecánica y las bases para que puedas ser el ganador de este increíble obsequio.

MECÁNICA:

Del 10 al 16 de noviembre consulta las bases para participar y checa las publicaciones que hacemos en la cuenta de @AztecaSiete para que conozcas más detalles. Es SÚPER IMPORTANTE que sigas la cuenta de Twitter de Azteca 7.

Durante la transmisión en vivo de Sailor Moon Crystal del sábado 17 de noviembre publicaremos un quiz que debes contestar rápidamente para así tener más posibilidades de ganar, y todas tus respuestas deben de ser correctas, ya que serán seleccionados los primeros 4 en cumplir con todos los requisitos.

Manda Screenshot con tu resultado del quiz sobre la publicación en la que se te invita a responderlo y no olvides usar los hashtag #SailorMercury + #SailorMoonCrystal y mencionar a la cuenta de @AztecaSiete.

Sailor mercury dinánica post

BASES:

• Los participantes deberán seguir la cuenta de Twitter de @AztecaSiete, de lo contrario no podrán ser contactados.

• Sólo puede seleccionarse una vez por usuario durante toda la dinámica.

• El seleccionado a llevarse una de las 4 figuras coleccionables de Sailor Mercury será; Quien haya respondido todo el quiz correctamente referente a esta Sailor Guardian e incluya los hashtags #SailorMercury #SailorMoonCrystal e incluye una mención a la cuenta de @AztecaSiete en su respuesta sobre la publicación en la que te invitamos responder las preguntas.

• Si el seleccionado no responde al mensaje directo enviado por TV Azteca en un plazo máximo de 2 horas contadas a partir de la hora de envío indicada en el mensaje directo, TV Azteca se reservará el derecho de elegir al participante que haya ocupado el siguiente lugar conforme al conteo de mensajes llevado a cabo por TV Azteca.

• Esta dinámica es válida en la República Mexicana.

• Los afortunados que sean elegidos podrán recoger el incentivo en la fecha que se les indique cuando sean contactados, en las instalaciones de TV Azteca Ajusco (Periférico Sur 4121, col. Fuentes del Pedregal, C.P. 14140, Ciudad de México) en un horario de 12:00 a 16:00 horas, si es que viven en la Ciudad de México o Área Metropolitana. Los seleccionados que sean del Interior de la República Mexicana, serán informados del proceso de entrega cuando sean contactados.

• NO está permitido el uso de bots. Se verificará la veracidad de las cuentas participantes.

• Quedarán eliminados los usuarios que incluyan en sus mensajes alguna frase ofensiva, groserías, reclamos, etc.

• Los elegidos serán notificados a través de mensaje directo en Twitter el 19 de noviembre y tendrá un lapso de 2 horas para contestar el mensaje privado (a partir de la hora en la que te contactamos), de lo contrario quedará descartado.

• TV Azteca se reserva el derecho de no entregar el incentivo en el caso de comprobar la existencia de conductas fraudulentas por parte de los afortunados que resulten seleccionados, sin que sea necesario acreditar ante autoridad alguna evidencia de dicha conducta fraudulenta del supuesto afortunado seleccionado(a). Del mismo modo, si se recibe una cantidad inferior a 10 participantes, se podrá dar la dinámica por desierta, sin tener la obligación de entregar el incentivo.

• TV Azteca NO se hace responsable de ningún tipo de gasto en que incurran los participantes durante la dinámica, incluyendo pero no limitado a gastos de traslado y acceso a las instalaciones de TV Azteca, en caso de que aplicara.

• Los datos que en su caso proporcionen los participantes a TV Azteca serán tratados con base en lo establecido en el aviso de privacidad ubicado en http://static.azteca.com/politicas.html

* TV Azteca se reserva el derecho de anular cualquier participación en caso de detectar cualquier anomalía, a su total discreción. TV Azteca no asume responsabilidad alguna en caso de fallas en los equipos, técnicas, de comunicación o cualquier otra que pudieran ocasionar pérdidas de información o afectar la participación del usuario.

* TV Azteca se reserva el derecho a modificar las bases y mecánica sin previo aviso, cualquier modificación será publicada en este sitio.

