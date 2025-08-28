Chris Columbus opina sobre la nueva serie de Harry Potter: “Es más de lo mismo”

La nueva serie de Harry Potter prometió a los fans un universo nuevo y completamente renovado de la saga. Se sabía que al tener formato de capítulos, la producción tendría más tiempo para narrar eventos que las películas no pudieron, sin embargo, el director de las cintas ha hablado y es algo desalentador.

Chris Columbus reacciona a la serie de Harry Potter en HBO

HBO prepara una serie que adaptará los siete libros de J.K. Rowling a lo largo de siete temporadas, la cual tiene estreno previsto para 2027. Sin embargo, no todos los involucrados en la saga original celebran este regreso, y uno de ellos es Chris Columbus, director de La piedra filosofal y La cámara secreta.

Un déjà vu en Hogwarts

Durante el pódcast “The Rest Is Entertainment”, Columbus confesó sentirse sorprendido al ver las primeras imágenes del rodaje en Londres. El cineasta no se quedó callado y señaló el caso de Nick Frost como Hagrid, personaje que hereda del recordado Robbie Coltrane: “Estoy viendo estas fotos… y él lleva exactamente el mismo disfraz que diseñamos para Hagrid. Parte de mí se preguntaba: ¿cuál es el punto?”.

Aunque reconoció que si se trata de un homenaje a su trabajo, él se siente muy halagado por ellos. Pero admite que no es una muy buena idea, pues provoca que la serie se sienta como un déjà vu: “Estoy emocionado por ver qué harán con él. En parte, es como una especie de déjà vu”.

Un elenco totalmente nuevo

El reboot televisivo ya confirmó a Dominic McLaughlin como Harry Potter, Alastair Stout como Ron Weasley y Arabella Stanton como Hermione Granger. Según Casey Bloys, CEO de HBO Max, la intención es que la producción se extienda hasta 10 años consecutivos.

Columbus mira hacia adelante

Algunas personas piensan que habla por envidia; sin embargo, él dejó claro en esa misma entrevista que, lejos de mostrarse celoso, simplemente ha decidido seguir adelante con su carrera creativa: “Estoy realmente orgulloso de esas películas, las primeras tres en las que participé, y ahora sigo adelante”.

Actualmente, Columbus promociona El club del crimen de los jueves, su nueva película, mientras que sigue adelante con su proyecto más ambicioso desde Juego de Tronos.

