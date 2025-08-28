Fallece Takaya Hashi, legendario seiyuu de Naruto, One Piece y SPY×FAMILY, a los 72 años

El mundo del anime está de luto, pues, se reportó que el reconocido actor de voz japonés Takaya Hashi falleció el pasado 27 de agosto a los 72 años a causa de un ataque al corazón. La noticia fue confirmada por Apte Pro, la agencia de talentos en la que Hashi no solo trabajaba, sino de la que también era presidente y director ejecutivo.

Muere el seiyuu Takaya Hashi a los 72 años

Hashi fue una de las voces más queridas y respetadas en la industria del anime. Era un hombre que desbordaba talento y que dio vida a varios de los personajes más queridos del medio. Entre sus papeles más recordados se encuentran:



Toki en Fist of the North Star

en Kakuzu en Naruto

en Inuarashi (Dogstorm) en One Piece

en James Black en Detective Conan

en Donovan Desmond en SPY×FAMILY

en Vearn en Dragon Quest: The Adventure of Dai

Además, Hashi participó en el doblaje japonés de grandes producciones internacionales, interpretando al Profesor Severus Snape en la saga de Harry Potter, personaje originalmente encarnado por Alan Rickman.

Un legado imborrable en la industria del anime

Con una carrera que abarcó varias décadas, no es sorpresa que su voz fuera admirada dentro y fuera de Japón. Takaya Hashi se convirtió en parte esencial de la memoria colectiva de los fans del anime. Siempre será recordado por su voz grave, versátil y llena de matices, que alguna vez dio vida a héroes, villanos y figuras enigmáticas que marcaron a generaciones.

Su partida deja un gran vacío en el mundo del doblaje japonés, pero también un legado inmortal en la cultura del anime. ¿Cuál era tu personaje favorito de Takaya Hashi?

