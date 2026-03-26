Si te gustó Como Agua para Chocolate, “La Casa de los Espíritus” te encantará, y ya tenemos el primer trailer que adapta el libro de Isabel Allende

La serie Como Agua para Chocolate fue un rotundo éxito después de sus dos temporadas, las cuales fueron estrenadas en la plataforma de HBO Max, sin embargo si te quedaste con un pequeño vacío después de su final y no sabes qué es lo que verás a continuación, no te preocupes, Prime Video liberó hoy el primer trailer de La Casa de los Espíritus, una serie original de la plataforma que adaptará el libro del mismo nombre escrito por Isabel Allende.

La Casa de los Espíritus: ¿de qué trata?

La serie de Prime adapta el libro de Isabel Allende en donde seguimos la historia de cuatro generaciones de las mujeres de una misma familia, los Trueba-Del Valle. La historia inicia con Clara y Esteban Trueba, ella una clarividente y él un hombre autoritario que conforme pasa el tiempo comienza a involucrarse en la política, quienes contraen matrimonio y luego tienen hijos, así conocemos a las cuatro generaciones de la familia, quienes se enfrentan a un clima político tenso en Chile, y que se enfrentan a la represión del gobierno mientras lidian con sus propios problemas internos.

Es una historia que entrelaza el romance, el drama, la política y el realismo mágico, una de las corrientes literarias más importantes de Latinoamérica y característica que comparte con series como Como Agua para Chocolate o Cien Años de Soledad, ambas inspiradas en los libros de Laura Esquivel y Gabriel García Márquez.

Reparto de la serie La Casa de los Espíritus

La Casa de los Espíritus reúne a un gran reparto en donde podremos disfrutar de las actuaciones de:



Alfonso Herrera

Dolores Fonzi

Nicole Wallace

Fernanda Castillo

Juan Pablo Raba

Fernanda Urrejola

Rocío Hernández

Antonia Zegers

Catalina Saavedra

Amparo Noguera

Aline Kupppenheim

Eduard Fernández

Maribel Verdú

Chiara Parravicini

Pablo Macaya

Sara Becker

Emilio Edwards

¿Cuándo se estrena la serie La Casa de los Espíritus?

La serie La Casa de los Espíritus se estrena en Prime Video el 29 de abril del 2026.

