The Pitt Temporada 2: Estas son las predicciones MÁS FUERTES sobre el capítulo final que se estrena hoy en HBO Max

The Pitt, temporada 2, llega con su capítulo final a la plataforma de HBO Max hoy jueves 16 de abril, y después de mucha tensión, dudas y por supuesto corajes que nos hicieron pasar los personajes, te presentamos nuestras predicciones respecto a lo que creemos y cree la audiencia que se verá en este último episodio, ¿será que no volveremos a ver al Dr. Robby?

¿Qué pasará con el Doctor Robby en The Pitt?

Ojo, el Dr. Robby nos ha tenido en vela durante toda la temporada, sobre todo desde que lo cachamos conduciendo su motocicleta sin protección, y aún más al enterarnos que se iría por semanas para conducir sin rumbo alguno. Sin embargo conforme han pasado los episodios no lo vemos muy convencido de que los demás doctores, sobre todo quien lo cubrirá, la Dra. Al-Hashimi, por lo que creemos que podrían suceder estas dos cosas:



No va a dejar el hospital, al enterarse de la enfermedad que tiene la doctora Al-Hashimi decidirá quedarse, cancelando su sabático y decidiendo enfrentar su trauma no desde el escape. Al final decide irse pero después de que su motocicleta sufriera un percance, esta no funciona bien, y termina en un accidente justo al salir del hospital, y ahí terminaría el último capítulo.

La enfermedad de la Dra. Al-Hashimi

Durante el final del penúltimo episodio vimos cómo la Dra. Al-Hashimi le pide a Robby su opinión respecto a un caso, el cual resulta ser el de ella, sin embargo no nos revelan cuál es la enfermedad que ella padece. Todo apunta a que el futuro del personaje está en juego, y muy probablemente se aborde de forma más profunda en el último episodio aunque es casi seguro que no obtengamos una resolución. Esto apunta a que probablemente la volveremos a ver en una temporada 3.

Whitaker y su gafete perdido

En el último episodio estrenado vimos que Whitaker (otra vez) perdió el gafete que utilizan todos los doctores para acceder a los expedientes de los pacientes y al medicamento, y a muchos de nosotros nos llamó la atención que le dieran tanto foco a nivel narrativo a este descuido, por lo que se teoriza que se convierta en una bola de nieve muy grande y complicada de detener, probablemente alguien se lo debió haber robado.

¿Langdon y Santos seguirán en disputa?

Después de la temporada 1 de The Pitt vimos a Santos descubrir que Langdon era adicto y robaba medicamento controlado al hospital. En la segunda temporada Langdon regresa después de pasar por rehabilitación, pero Santos no confía en él. Sin embargo se cree que al final ella y Langdon harán mancuerna, una vez que el doctor decida anunciar delante de todos sus compañeros qué fue lo que le hizo al hospital y, por lo tanto, a los pacientes.

¿A qué hora se estrena el último capítulo de la temporada 2 de The Pitt?

El último capítulo de la segunda temporada de The Pitt se estrena hoy a las 7:00 p.m. a través de la plataforma de HBO Max.

