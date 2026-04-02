Tu amigo y vecino Spider-Man temporada 2: avances, personajes y cuándo podría estrenarse

A poco más de un año de su estreno, finalmente, hay noticias sobre la temporada 2 de Tu amigo y vecino Spider-Man: ya está en desarrollo y avanza “de maravilla”, según confirmó su creador Jeff Trammell. La mala noticia es que aún no tiene fecha de estreno en Disney+, pero los nuevos episodios prometen ser más dinámicos, con más acción y nuevos personajes clave como Gwen Stacy en su versión Ghost Spider. Esto solo ha elevado las expectativas de los fans.

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¿Qué sabemos de la temporada 2?

Los fans ya quieren saber cuándo podremos disfrutar de la segunda temporada de la serie. Es por eso que el propio creador de la serie confirmó en redes sociales que el equipo encargado está trabajando intensamente para mejorar lo visto en la primera temporada. Prometen mucha más acción, mejor ritmo y una historia que recompense la espera. Dicho de otra manera, el equipo está buscando corregir algunas de las críticas que recibió la primera entrega.

Gwen Stacy llega como Ghost Spider

Una de las cosas que más llama la atención es que esta nueva temporada traerá a Gwen Stacy. Pero no en cualquier versión: llegará como Ghost Spider (o Spider-Gwen) uno de los personajes del multiverso más queridos en los últimos años. Su presencia no solo va a ampliar el universo de la serie, sino que abre las puertas a nuevas dinámicas y posibles historias paralelas.

|Crédito: Marvel Animation Disney+

Una serie con potencial a largo plazo

Desde antes de que se estrenara la primera parte, ya se sabía que esta traería 3 temporadas bajo el brazo. Esto demostraba la enorme confianza que tenían en el proyecto, demostrándose con hechos cuando logró posicionarse como una de las más vistas dentro de la plataforma.

¿Cuándo se estrena?

Por el momento no hay fecha oficial, pero la producción está comenzando a hacer ruido. Además, han revelado que el avance lleva buen ritmo, lo que significa que pronto podríamos tener un primer tráiler que revele los primeros detalles.