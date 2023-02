¡Conoce los shows de Medio Tiempo más caros de la historia!

El show de Medio Tiempo es de las cosas más esperadas cuando se anuncia la llegada de un nuevo Super Bowl, y es que la euforia no sólo inicia el día en que se celebra la final de la NFL, pues todos estamos bastante al pendiente desde que se acerca la fecha en la que se anuncia al artista que estará engalonándonos con su talento en el Medio Tiempo.

Pero es que todo lo que está alrededor de este espectáculo es bastante asombroso, cada cantante tiene en promedio 20 minutos para presentarse, pero dentro de esos mismos instantes debe montarse y desmontarse el escenario, algo que a todos nos deja con la boca abierta sabiendo lo voluminosos que son esos escenarios.

Y con toda esta espectacularidad, podemos intuir que esos shows no son para naaada baratos de armar, pues los organizadores invierten una buena cantidad de dinero para que el Medio Tiempo, guste o no, siempre dé algo de qué hablar, ¿apoco no?

Para empezar, ninguno de los artistas que se presentan en el Medio Tiempo ganan algo de dinero, podría decirse que lo único que se gana es la promoción tan grande que da un evento tan grande como el Super Bowl, y así como no ganan, ellos tampoco gastan.

¿Cuáles son los shows de Medio Tiempo más costosos?

Increíblemente, hasta ahora uno de los shows que más han costado es el que hizo The Weekdn, un personaje que le dio el gusto a muchos de sus fans con su presentación pero que a muchos otros no les llenó el ojo para nada, con una cantidad de 17 millones de dólares.

Después de él, sigue el Medio Tiempo de Shakira y JLo, con un show estimado en los 13 millones de dólares, que si bien es una cantidad importante, también está dentro de los espectáculos que menos han gustado al público.

Viajemos más para atrás, hasta el 2007 cuando una de las leyendas más grandes de la música se presentó en el Super Bowl XLI, dándo un show que costó alrededor de 12 millones de dólares, Prince encendió el escenario y definitivamente se convirtió en un Medio Tiempo histórico.

Después de él se encuentran dos presentaciones que costaron 11 millones de dólares, una que pasó a la historia y otra que probablemente no llenó las expectativas, Aerosmith junto a NSync y el show de Bruno Mars con The Red Hot Chili Peppers, respectivamente.

Hay que admitir que uno de los shows más esperados ha sido el de Lady Gaga, conocida por ser un personaje excéntrico que da todo en el escenario, su show costó un promedio de 10 millones de dólares, sobre todo por la tecnología que se requirió para hacer de este Medio Tiempo uno que llegó hasta los cielos.

Y llegamos al momento de comparar al show que costó más y que menos gustó, y al show que menos costó pero que más gustó, sí, siento que ya sabes para dónde voy: estoy hablando de Maroon 5 con sus invitados Big Boi y Travis Scott, Medio Tiempo que recibió miles de críticas y que costó 5 millones de dólares, y su contraparte: Beyoncé acompañada de sus compañeras de Destiny’s Child, un espectáculo que, hasta el momento, ha sido de los que mejores críticas han recibido y que menos han costado: 600 mil dólares.

¿Quién lo diría? Definitivamente no siempre más es más, el show de Medio Tiempo ha demostrado que hay de todo y que muchos artistas, por más presupuesto que les den, no siempre van a llenar las expectativas del público. ¿Crees que el regreso de Rihanna de en el blanco y agrade a todas las audiencias en el Super Bowl LVII? ¡Lo descubriremos este domingo 12 de febrero por la pantalla de Azteca 7! No te pierdas un Super Bowl #FueraDeEsteMundo.