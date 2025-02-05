¡Conoce los shows de Medio Tiempo más caros de la historia!

El show de Medio Tiempo es de las cosas más esperadas cuando se anuncia la llegada de un nuevo Super Bowl, y es que la euforia no sólo inicia el día en que se celebra la final de la NFL, pues todos estamos bastante al pendiente desde que se acerca la fecha en la que se anuncia al artista que estará engalanándonos con su talento en el Medio Tiempo.

Pero es que todo lo que está alrededor de este espectáculo es bastante asombroso, cada cantante tiene en promedio 20 minutos para presentarse, pero dentro de esos mismos instantes debe montarse y desmontarse el escenario, algo que a todos nos deja con la boca abierta sabiendo lo voluminosos que son esos escenarios.

Y con toda esta espectacularidad, podemos intuir que esos shows no son para naaaaada baratos de armar, pues los organizadores invierten una buena cantidad de dinero para que el Medio Tiempo, guste o no, siempre dé algo de qué hablar, ¿apoco no?

Para el Super Bowl LIX: ¡Azteca 7 pone el ritmo!

¿Cuáles son los shows de Medio Tiempo más caros?

Para empezar, ninguno de los artistas que se presentan en el Medio Tiempo ganan algo de dinero, podría decirse que lo único que se gana es la promoción tan grande que da un evento tan grande como el Super Bowl, y así como no ganan, ellos tampoco gastan. Y la NFL ha tenido varios Medios Tiempos bastante costosos, este es el top 5:

The Weeknd (2021): Un personaje que le dio el gusto a muchos de sus fans con su presentación pero que a muchos otros no les llenó el ojo para nada, tuvo un costo de 17 millones de dólares para montarse.

Shakira y JLo (2020): Si bien este es otro show que no logró convencer a muchos, sí tuvieron un gasto importante para la producción del mismo, costando 13 millones de dólares.

Prince (2007): Una de las leyendas más grandes de la música se presentó en el Super Bowl XLI, dándolo todo en un show de Medio Tiempo que costó 12 millones de dólares.

Bruno Mars (2014): Considerado como uno de los artísticas más prolíficos de su generación, Bruno Mars puso a todos a bailar y si bien no llenó las expectativas de muchos, sí logró gastar un estimado de 11 millones de dólares.

Lady Gaga (2017): Hay que admitir que uno de los shows más esperados ha sido el de Lady Gaga, conocida por ser un personaje excéntrico que da todo en el escenario, su show costó un promedio de 10 millones de dólares, sobre todo por la tecnología que se requirió para hacer de este Medio Tiempo uno que llegó hasta los cielos.

Este ha sido el mejor show de Medio Tiempo según la IA.

Y llegamos al momento de comparar al show que costó más y que menos gustó, y al show que menos costó pero que más gustó, sí, siento que ya sabes para dónde voy: estoy hablando de Maroon 5 con sus invitados Big Boi y Travis Scott, Medio Tiempo que recibió miles de críticas y que costó 5 millones de dólares, y su contraparte: Beyoncé acompañada de sus compañeras de Destiny’s Child, un espectáculo que, hasta el momento, ha sido de los que mejores críticas han recibido y que menos han costado: 600 mil dólares.

¿Quién lo diría? Definitivamente no siempre más es mejor, el show de Medio Tiempo ha demostrado que hay de todo y que muchos artistas, por más presupuesto que les den, no siempre van a llenar las expectativas del público. ¿Crees que Kendrick Lamar pueda dar en el blanco y agrade a todas las audiencias en el Super Bowl LIX? ¡Lo descubriremos este domingo 09 de febrero por la pantalla de Azteca 7!