Los Simpson: Esta fue la última predicción de la familia que se cumplió.

Los Simpson no pasan desapercibidos a lo largo de 33 temporadas y 713 capítulos, donde Homero, Marge, Bart, Lisa, Maggie y más personajes hacen de las suyas en Springfield.

Sin embargo, la serie creada por Matt Groening también destaca por sus misteriosas predicciones a momentos de la cultura pop, movimientos sociales o políticos y hasta el medio tiempo del Super Bowl.

Los queridos personajes amarillos han sorprendido a lo largo de la historia revelando múltiples secretos y su reciente predicción de la cuarta entrega de Matrix, no es la excepción.

¿Los Simpson predijeron The Matrix Resurrections?

En el capítulo The Ziff Who Came to Dinner se puede ver claramente la predicción de The Matrix Resurrections pegada en la pared de un cine de Springfield.

El capítulo comienza con la llegada de Artie Ziff, un exromance de Marge que se hospeda con los Simpson tras el fracaso de su empresa digital.

Homero aprovecha para llevar a Bart, Lisa y su vecino Todd al cine, donde se aparecía un póster de Matrix en la pared.

El momento sucede cuando Homero intercambia algunas palabras con sus amigos Carl y Lenny, ya que se puede ver el mencionado cartel con Neo portando un gorrito navideño y su característico traje negro.

El póster también contiene la leyenda A Matrix Christmas, lo que significa que el estreno sucede en plena temporada decembrina.

La predicción es sorprendente, ya que la cuarta entrega The Matrix Resurrections está planeada para lanzarse el 22 de diciembre de este mismo año, justo antes de la Navidad.

The Matrix Resurrections estaba planeada para estrenarse en mayo de 2021, pero se aplazó hasta diciembre por la pandemia de Covid-19.

La cuarta cinta de Matrix se engalana con las actuaciones de Keanu Reeves, Priyanka Chopra, Carrie-Anne Moss, la mexicana Eréndira Ibarra y más.

