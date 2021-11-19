Estos son los datos que no sabías de la película Pearl Harbor.

Pearl Harbor es una de las películas de acción favoritas de los cinéfilos, ya que sus efectos especiales y de sonido se metieron en el corazón de los fans en el 2001.

El filme dirigido por Michael Bay se ganó un Premio Oscar a la Mejor Edición de Sonido en el 2002, colocándose como uno de los proyectos dosmileros favoritos de la crítica especializada.

La película retrata la historia de Rafe y Danny, dos pilotos sobrevivientes al bombardeo de Pearl Harbor, amigos de la infancia y luego rivales por el amor de una joven.

Y detrás de toda la acción, drama y aventura, también existen algunas curiosidades que debes conocer.

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Estos son los datos curiosos que no sabías de Pearl Harbor

Ben Affleck y Josh Hartnett rechazaron el papel en un inicio. Los famosos actores hollywoodenses no querían “ser más famosos”, pero más tarde se convencieron de formar parte de Pearl Harbor.

Mr. Brody fue considerado para interpretar a Red Winkle, pero abandonó la propuesta tras sentir que era un papel muy pequeño para él. Ewen Bremner se quedó con el personaje.

Pearl Harbor obtuvo una nominación en los Globos de Oro en la categoría Mejor Banda Sonora; sin embargo el galardón se los llevó Moulin Rouge.

Michael Bay, director de Pearl Harbor, también debutó en los videos musicales tras su rotundo éxito. El artista dirigió There You'll Be de Faith Hill, canción que forma parte de la banda sonora de Pearl Harbor.

El abuelo de Ben Affleck se negó a ver la película, confesando que no estaba listo para revivir la guerra de ninguna manera.

Pearl Harbor arrasó con los reconocimientos, ya que se ganó un lugar en el Libro Guinness de récords mundiales por ser la película con mayor número de explosivos utilizados.

Titanic fue de gran inspiración para crear Pearl Harbor, ya que muchas de las escenas se hicieron en los estudios mexicanos donde se grabó la película Leonardo Dicaprio.

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