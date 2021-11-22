Ellos son todos los villanos de la saga Toy Story. ¿Cuál es tu favorito?

Toy Story continúa siendo una de las películas favoritas de chicos y grandes, quienes son fanáticos de Woody y sus amigos desde el 22 de noviembre de 1995.

A lo largo de los años, la saga animada de Pixar ha destacado por sus temidos villanos y antagonistas populares en todo el mundo.

Recordamos a los personajes más aterradores que han aparecido en la saga de Toy Story y que seguramente no te dejan dormir.

Sid

El niño de camiseta negra y que destruye a sus juguetes para hacer experimentos, no puede faltar en esta lista. Sid aparece en la primera película de Toy Story para espantar a millones de cinéfilos de todas las edades.

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Emperador Zurg

El peor enemigo de Buzz Lightyear tampoco ha pasado desapercibido en la saga y por si fuera poco, el emperador Zurg podría hacer su aparición en la cinta Lightyear que retrata la vida del astronauta.

El Oloroso Pete

El también conocido como Capataz odia a los juguetes espaciales, ya que la serie El Rodeo de Woody pasó de moda y se canceló debido a ellos. El Oloroso Pete obliga a Woody a viajar al museo de Japón y dejar a sus amigos de la noche a la mañana.

Al

Al McWhiggin, mejor conocido por su disfraz de pollo, es un coleccionista obsesivo y codicioso de todo lo relacionado con el viejo programa de televisión El Rodeo de Woody. No le importa separar al vaquero de sus amigos con tal de volverse rico.

Lotso

El adorable oso con olor a frutas no es tan tierno como parece, ya que hace hasta lo imposible por truncar la felicidad de Woody y sus amigos. El peluche fue desechado y cuando llegó a la casa de su ex-dueña, se dio cuenta que fue reemplazado.

Gaby Gaby

La muñeca Gaby Gaby salió a la venta con un defecto de fábrica en su caja de voz, por lo que ha vivido rechazada entre decenas de niñas y niños. La muñequita hace de las suyas e intenta que Woody y sus amigos nunca se reúnan con su dueña Bonnie.

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