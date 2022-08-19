¡Participa con Azteca 7 para ir a la sinfónica de Caballeros del Zodiaco!

¿Quieres ir a la sinfónica de Caballeros del Zodiaco? ¡Participa para ganarte un pase doble con Azteca 7!

Elige un instrumento o usa tu voz y envía tu cover del opening “Pegasus Fantasy” de Los Caballeros del Zodiaco y participa para llevarte uno de los pases dobles que tenemos para que celebres a lo grande el 35 aniversario de este épico anime este 3 de septiembre.

Entra a nuestro formulario y completa el registro, al finalizar deberás insertar el link de tu publicación de redes sociales (con perfil público) que incluya el hashtag de la dinámica #PegasusFantasy y el video de al menos 30 segundos para que podamos tomar como válida tu participación.

Da clic aquí e ingresa al formulario y participa en la App de TV Azteca En Vivo.

El equipo de Azteca 7 se encargará de elegir las mejores participaciones para integrarlas en una pieza final, así que presta mucha atención y prepárate para elevar tu cosmos.

BASES:

Podrán participar todas aquellas personas físicas, hombres y mujeres mayores de edad (18 años) de la República Mexicana que hayan leído y aceptado las presentes Bases y Condiciones de esta dinámica.

1. MECÁNICA DE LA DINÁMICA:

a) Los participantes deberán armar un video de al menos 30 segundos de duración con su propuesta instrumental o vocal del opening de “Pegasus Fantasy” y deberán dejar su participación publicada en una cuenta de Twitter, Facebook, Instagram, o TikTok con perfil público para que el equipo de Azteca Siete pueda tomarse como una participación válida, recuerda que debes usar el hashtag #PegasusFantasy y etiquetar a la cuenta de @AztecaSiete.

b) Los participantes deberán entrar al sitio de www.azteca7.com o a la app de TV Azteca En Vivo para llenar el formulario y enviar su video de participación, ya sea con su propuesta musical o con tu voz.

c) Solo contarán como participaciones aquellas que se reciban que se reciban a partir 19 de agosto hasta el 24 de agosto a las 6:00 p.m. y que cubran todos los requisitos descritos en los presentes términos y condiciones.

2. SELECCIÓN DEL GANADOR:

A partir del viernes 19 de agosto comienza el proceso de participación para recibir todas las rimas y composiciones de los participantes interesados en ser parte de esta dinámica, el día miércoles 26 de agosto de 2022 a las 6 de la tarde se cerrará la recepción de participaciones.

Los ganadores serán elegidos a partir del 26 de agosto a las 6:00 p.m. bajo el criterio del equipo de Azteca Siete, considerando que los seleccionados estarán formando parte de un video donde serán integradas las participaciones.

Los elegidos como ganadores, se darán a conocer en nuestras redes sociales y durante la transmisión de Los Caballeros del Zodiaco el viernes 26 de agosto en la pantalla de Azteca Siete.

Recuerda que los afortunados ganadores serán contactados por el equipo de Azteca Siete, por esto es importante que llenes correctamente tus datos en el formulario de la dinámica.

Los ganadores deberán presentarse en la Arena Ciudad de México, el día 3 de septiembre de 2022 para ser acreditados y obtener su entrada doble para disfrutar del concierto.

3. INCENTIVO

Siete pases dobles para el concierto sinfónico Pegasus Fantasy, se asignará un pase doble por ganador.

4. OTRAS CONDICIONES

I. El (la) ganador(a) no puede cambiar, modificar, sustituir o ampliar cualquier elemento del incentivo (en su totalidad o en parte).

II. El (la) ganador(a) deberá enviar y/o entregar a Televisión Azteca III S.A.B de C.V. (TV Azteca), cuando así se le indique, identificación oficial personal y domiciliaria de él/ella y comprobante de domicilio, en caso de requerirlo.

III. TV Azteca se reserva el derecho de descartar a los usuarios que hayan contestado de manera correcta, pero que tengan una cuenta sin actividad en los últimos 3 meses, creada en el mes en el que se celebra la dinámica o cuya actividad sea únicamente búsqueda de incentivos más allá de ser utilizada como red social.

IV. No podrá ser ganador un participante que ya haya ganado en alguna otra dinámica emitida por TV Azteca en un marco de 6 meses previos a la dinámica en proceso.

V. Los participantes deberán seguir las cuentas de redes sociales de Azteca 7, de lo contrario no podrán ser contactados.

VI. Esta dinámica es válida en la República Mexicana.

VII. Cada participante elegido como ganador, en caso de ser factible, será contactado para informarle del proceso de entrega de su premio.

VIII. Quedarán eliminados los usuarios que incluyan en sus mensajes alguna frase ofensiva, groserías, reclamos, etc.

IX. TV Azteca se reserva el derecho de no entregar el incentivo en el caso de comprobar la existencia de conductas fraudulentas por parte de los afortunados que resulten seleccionados, sin que sea necesario acreditar ante autoridad alguna evidencia de dicha conducta fraudulenta del supuesto afortunado seleccionado(a).

X. TV Azteca NO se hace responsable de ningún tipo de gasto adicional a los incluidos en el incentivo, en que incurran los participantes durante la dinámica, incluyendo pero no limitado a gastos de traslado y acceso a las instalaciones de TV Azteca, en caso de que aplicara.

XI. Los datos que en su caso proporcionen los participantes a TV Azteca serán tratados con base en lo establecido en el aviso de privacidad ubicado en https://www.tvazteca.com/politicas.html

XII. TV Azteca se reserva el derecho de anular cualquier participación en caso de detectar cualquier anomalía, a su total discreción. TV Azteca no asume responsabilidad alguna en caso de fallas en los equipos, técnicas, de comunicación o cualquier otra que pudieran ocasionar pérdidas de información o afectar la participación del usuario.

XIII. TV Azteca se reserva el derecho a modificar las bases y mecánica sin previo aviso, cualquier modificación será publicada en este sitio.

XIV. No podrán participar empleados ni exempleados de TV Azteca ni empresas o subsidiarias de Grupo Salinas, ni sus familiares en línea directa o segundo grado.

5. RENUNCIA DEL INCENTIVO

Las siguientes situaciones son motivo para considerar la renuncia del incentivo por parte del ganador:

(i) Si el ganador decide por voluntad propia renunciar al incentivo, por cualquier motivo.

(ii) Si TV Azteca no puede contactarlo para entregar el incentivo en el plazo antes señalado.

(ii) Si el ganador no envía la documentación solicitada en tiempo y forma.

En cualquiera de las situaciones anteriores, TV Azteca S.A.B. de C.V. podrá otorgar el incentivo al siguiente ganador legítimo en la lista de probables ganadores, el (los) cual (es) sería(n) seleccionado(s) de manera precautoria en el momento de la selección de los primeros ganadores.

