¡Celebra el Día de Star Wars con estos increíbles datos!

¡El Día de Star Wars llegó! Como cada año, los fans del universo creado por George Lucas están ansiosos por mostrar su lado más divertido, pues cada 4 de mayo lo celebran, pero, ¿por qué? La respuesta es simple y estoy seguro de que tú que eres un gran fan ya conoces la respuesta, pero aquí te explico la razón, además, te contaré algunos datos curiosos que seguro no conoces de la saga, ¡vamos!

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¿Por qué se celebra el Día de Star Wars el 4 de mayo?

A veces celebramos días o festividades, pero seamos sinceros, ¿de cuántos conocemos su origen? Bueno, pues para eso estoy yo, para explicarte por qué este día de mayo en específico los fans del mundo que creó George Lucas es conocido como el Día de Star Wars.

Todo se remonta al año 1979 en Reino Unido, cuando Margaret Thatcher tomó posesión como primera ministra del país, pero, ¿esto qué tiene que ver o qué? Para entenderlo hace falta desmenuzar una de las más icónicas frases de la franquicia:

May the force be with you.

Que en español significa "haz que la fuerza esté contigo". En 1979, lo compañeros de Margaret festejaron su triunfo y la felicitaron con un juego de palabras, que a fin de cuentas hacía referencia a la frase de Star Wars que apareció en la primera película de la franquicia y se hizo icónica, al igual que la nueva frase que su equipo creo el 4 de mayo de dicho año:

May the fourth be with you.

Lo cual significa "que el 4 de mayo te acompañe". Mayo en inglés se traduce a may y 4 es fourth, lo cual nos dio como resultado una frase todavía más icónica que la original, pues esto sería solo el principio de una celebración mundial.

La frase completa que el equipo de Maggie usó fue:

May the Fourth Be With You, Maggie. Congratulations.

Desde aquel año, los fans de La Guerra de las Galaxias comenzaron a celebrar el 4 de mayo como un verdadero día para la franquicia. Años más tarde, en Toronto comenzaron a festejar a lo grande con un festival. Y fue finalmente en 2013 cuando una empresa compró a la productora (que hasta ese entonces había hecho las películas de la famosa franquicia) anterior de Star Wars declaró mundialmente el 4 de mayo como el Día de Star Wars.

Datos curiosos que tal vez no sabías de Star Wars

Y para celebrar en grande, aquí te dejo algunas curiosidades que seguramente no conocías de Star Wars:

¿En qué se inspiraron para crear a Chewbaca?

En una entrevista, George Lucas confesó que para crear a Chewbaca se inspiró en su perro de raza Alaskan Malamute: Indiana. George contó que su perro iba de copiloto en su carro y que a menudo la gente lo confundía con una persona.

¿Yoda es un mono con máscara?

Aunque no es así, pues en las primeras películas era una marioneta, George Lucas pensó originalmente en entrenar a un mono y disfrazarlo de Yoda para representar el papel.

¿Yoda iba a tener un nombre diferente al de ahora?

¡Así es! E el libreto original, Yoda no se llamaba así, sino que se llamaba Maestro Buffy, ¿cuál crees que es mejor nombre?

¿Cuál es el Lego más famoso del mundo?

Yo creo que no es sorpresa, pero solo como dato, me gustaría mencionar que el juguete armable más famoso del mundo es sin duda el "Halcón Milenario".

Los mejores regalos de cumpleaños del director

Los estrenos de las películas de Star Wars eran como un regalo para George Lucas, pues a menudo eran estrenadas semanas después de su cumpleaños

Darth Vader: dos actores para un personaje

Para el papel de Darth Vader se necesitaron de dos actores, uno prestó su cuerpo y el otro su voz, pues David Prowse, quien interpretó al villano en físico, creyó que la película sería un total fracaso y no quería que su nombre saliera en los créditos.

¿Cómo se creó el sonido del sable de luz?

El famoso sonido fue creado gracias a una mezcla de dos cosas: el zumbido de una tele antigua y el de un proyector de cine que se podía mover.

¡Ahora sí! Ve y lucha en la inmensa galaxia con tu sable de luz y festeja en grande el Día de Star Wars.