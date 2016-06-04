Audi abre una nueva etapa en el segmento de los SUV compactos de altas prestaciones: el Audi RS Q3 performance impresiona con un rendimiento de 367 hp y 465 Nm de par.

Esta increíble potencia permite al nuevo tope de la gama Q3 acelerar de 0 a 100 km/h en 4.4 segundos y alcanzar una velocidad punta de 270 km/h. Con el motor TFSI de cinco cilindros de mayor potencia, el Audi RS Q3 incluye detalles específicos de diseño y un paquete interior exclusivo.

En la siguiente liga podrán encontrar material fotográfico: https://we.tl/X9CR1QuhuV