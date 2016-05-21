El más deseado

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Ford rompe expectativas con el GT

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Escrito por: FJL

A un mes de que se diera a conocer la página oficial del proceso de aplicación para ser un posible comprador del nuevo Ford GT, la compañía anunció que se recibieron 6,506 formularios para determinar quiénes serían los 500 afortunados en adquirir el súper vehículo deportivo. 

  

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El objetivo de esta modalidad de compra, es que los vehículos sean adquiridos por verdaderos fanáticos que disfruten de todo el poder de ese nuevo integrante de Ford Performance. 