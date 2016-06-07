Llega a México, la segunda edición del programa Ford Driving Skills For Life



·En un ambiente controlado y seguro, Ford Driving Skills For Life (FDSFL) es un programa teórico y práctico diseñado para crear una cultura de manejo responsable

·En alianza con varias universidades, FDSFL beneficiará cerca de 1,600 estudiantes mexicanos en ciudades de la república

·Después de una exitosa gira en Guanajuato y Querétaro, FDSFL llega este fin de semana a la Ciudad de México y posteriormente tendrá lugar en Puebla

·El 28 de junio, Ford de México, entregará a las universidades el distintivo Universidad Comprometida con el Manejo Seguro



Ciudad de México, a 5 de junio 2016.- Llega este fin de semana a la Ciudad de México, la segunda edición del reconocido programa gratuito de entrenamiento de manejo en vivo, Ford Driving Skills for Life. Creado hace más de una década en Estados Unidos por la Fundación Ford, FDSFL tiene como objetivo proporcionar a los jóvenes, las herramientas de conducción teóricas y prácticas, que les permita adquirir una cultura de manejo responsable.



Bajo un ambiente de seguridad y con la asesoría de pilotos profesionales, Ford Driving Skills for Life busca que los jóvenes a través de prácticas activas aprendan habilidades tales como: evitar situaciones de peligro, a recuperar el control del vehículo y a tomar decisiones responsables al conducir. Los jóvenes universitarios complementarán el aprendizaje con pláticas otorgadas por especialistas relativas a las precauciones al manejar cerca de vehículos pesados, tiempos de reacción ante un peligro potencial, así como recomendaciones que deben considerar previo a encender su automóvil.



Con el objetivo de lograr una mayor permanencia en el país, en esta segunda edición del programa FDSFL, Ford de México realizó con el apoyo de la organización no lucrativa, ENACTUS, una alianza institucional con varias universidades del país. “Nuestra intención al hacer la convocatoria a través de las universidades, es que el programa tenga permanencia a nivel institucional, generando así un compromiso a largo plazo. La participación de las instituciones educativas será reconocida con el distintivo Universidad Comprometida con el Manejo Seguro, que será entregado el próximo 28 de junio por Gabriel López, CEO y Director General de Ford de México a los rectores de las universidades participantes”, mencionó Karem Rojas, Coordinadora del Programa de Responsabilidad Social.



Este fin de semana, estudiantes de la UNAM, UVM y Tec Milenio, se darán cita en el estacionamiento del Estadio Azteca para aprender todo sobre conducción responsable a bordo de los automóviles más representativos de Ford. “Con este programa, queremos crear conciencia en los estudiantes de que manejar es una gran responsabilidad. Hoy en día, existen muchos distractores como tomar selfies o textear, que nos vuelven vulnerables para reaccionar correctamente ante una situación de emergencia frente al volante”, mencionó Sebastián Trotta, Director de Comunicación de Ford de México.

“A través del programa FDSFL, queremos transmitir y concientizar a los jóvenes con una cultura de manejo responsable y con las herramientas teóricas y prácticas con el fin de disminuir los accidentes causados por errores humanos. Es por eso, que el año pasado, FDSFL estuvo en las ciudades de Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México, impactando en las prácticas a cerca de 1,100 jóvenes y en conferencias en 12 universidades a cerca de 61,000 universitarios. Este año, nuestro objetivo es llegar a más de 1,600 jóvenes gracias a la alianza con 16 universidades en cuatro sedes e impactar a 90,000 jóvenes a través de actividades diversas. Sabemos que los jóvenes que asistan al programa DSFL, se convertirán en nuestros embajadores”, agregó Sebastián Trotta.



Creado en Estados Unidos en 2003 por el Ford Fund, Ford Driving Skills For Life hoy es un programa mundial con 29 países activos, beneficiando a más de 24,600 nuevos jóvenes conductores. En 2015 se sumaron a las prácticas de DSFL: Australia, India, China, Indonesia, Filipinas, Taiwán, Tailandia, Vietnam, México, Dinamarca, Turquía, Holanda