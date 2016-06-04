LANZAMIENTO DE LA APLICACIÓN ASISTENCIA 24 HORAS FORD/LINCOLN

·La nueva aplicación gratuita permitirá solicitar servicios de asistencia vial, alertar en situaciones de extrema emergencia, contactar especialistas vía chat y agendar citas de servicio los 365 días del año



·“Asistencia 24 Horas Ford/Lincoln” está disponible para sistemas Android e iOS, podrá ser descargada por clientes Ford y Lincoln





Ciudad de México, 30 de mayo de 2016.- Ford avanza un paso más en su objetivo de impulsar la tecnología y la movilidad con el lanzamiento de su aplicación “Asistencia 24 Horas Ford/Lincoln”. Disponible para los clientes de Ford y Lincoln en periodo de garantía vigente o de extensión de garantía, la aplicación permite acceder a servicios de asistencia las 24 horas los 365 días del año y sin ningún costo extra donde los especialistas de la marca podrán atenderlo.



Buscando aumentar su eficiencia en el servicio, la aplicación “Asistencia 24 Horas Ford/Lincoln”, ofrece al alcance de la palma de la mano, contactar a especialistas vía chat o por llamada para asistencia vial y/o llegar en situaciones de emergencia, así como agendar desde la aplicación citas para servicio.



Dentro de las ventajas que esta novedosa herramienta ofrece a los clientes destacan:

·Agilidad a la atención de los servicios (contando con datos precargados)

·Solicitar servicios de asistencia vía chat (a través de conexión de internet) o vía telefónica mediante un enlace directo

·Localizar al usuario de manera inmediata y exacta vía GPS

·Ofrece una alerta para situaciones de extrema emergencia

· Agendar citas de servicio con el Distribuidor Ford o Lincoln que el cliente solicite



Cada elemento de esta herramienta busca proveer de seguridad y tranquilidad a los usuarios. Un claro ejemplo de esto, es la integración de un botón de alarma que notifica a una lista de contactos elegida por el usuario, si el cliente tuvo un percance pero que se encuentra bien.



Con una plataforma innovadora y amigable para el usuario, “Asistencia 24 Horas Ford/Lincoln” crea un perfil de usuario con datos personales y del automóvil básicos para comenzar a proveer todos sus servicios, dentro de los que se encuentran:

·Legal: en caso de requerir orientación legal, la aplicación pondrá en contacto al usuario con especialistas en el tema

·Vial: que permite solicitar la asistencia como cambio de llantas, arrastre de grúa, paso de corriente, suministro de gasolina y cerrajería

·Traslado: solicitar transportación al lugar de destino en caso de que el vehículo requiera ser trasladado a algún Distribuidor Ford o Lincoln

· Agenda de citas de servicio en el Distribuidor de preferencia.