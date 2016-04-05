Reseña Toyota Prius 2016

¡Atrévete a conocerlo!

El Prius 2016 es un modelo totalmente nuevo. Sigue siendo un coche con un sistema de propulsión híbrido pero ahora es menos potente, gasta menos, tiene una nueva plataforma y más equipamiento relacionado con la seguridad.



Toyota mantiene las virtudes de los modelos anteriores y mejora los aspectos que eran especialmente criticables al compararlo con modelos no híbridos.

Info: Vía km77 y Toyota

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