El Dodge Charger Daytona 2017 está basado en el Dayton creado en 1969 para carreras Nascar y del que se fabricaron solo 501 vehículos.

El nuevo modelo tiene dos versiones, el Charger Daytona 2017 (39.890 dólares), que está basado en el Charger R/T y tiene un motor de 5.7 litros, nuevo sistemas de toma de aire y escape mediante un sistema de inducción de aire frío Mopar con un filtro cónico.

Y el Charger Daytona 392 (44,995 dólares), que tiene un motor HEMI de 6,4 litros que produce 485 caballos y 475 libras-pie de torque e incluye un nuevo conducto del aire con inducción directa de aire frío.

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