Nunca antes Audi ha hecho tanto con tan poco: En su décimo octava participación en Le Mans desde 1999, Audi dispone de menos energía que sus competidores, tal como se especifica en el reglamento. No obstante, el nuevo deportivo Audi R18 LMP competirá por el primer puesto el 18 y 19 de junio gracias a su notable eficacia. Audi ha ganado las 24 horas de Le Mans en 13 ocasiones, y este año la clásica carrera de resistencia será más intensa que nunca.